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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب تتفقد موقف الرويسات بشرم الشيخ

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، موقف الرويسات، بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية، في ختام الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد البرلماني.

ويضم الموقف عدد من الأتوبيسات الكهربائية للنقل الداخلي، وعددها ٥ أتوبيسات كمرحلة أولى.

وأكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن هذه الأتوبيسات خدمة خضراء في إطار تحسين البيئة، للحد من التلوث.

وأشار إلى أن هذه الخدمة بأسعار اقتصادية، للتسهيل على المواطنين والسائحين، لاسيما وأن من بين خطوط السير مطار شرم الشيخ.

وقال المحافظ: نطمح أن تكون هذه هي الوسيلة الأهم في المحافظة، لمواجهة بعض التجاوزات التي يتعرض لها السائحين بسبب التاكسي، وما يترتب عليه من شكاوى.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موقف أتوبيسات الأقاليم، والذي يعمل لمدة 24 ساعة، للنقل من وإلى شرم الشيخ لعدد من الوجهات والمحافظات المختلفة.

وحرص الوفد البرلماني، على الاستماع للراكبين للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة، خصوصا في قاعات انتظار الأتوبيسات، وكذلك انتظام المواعيد وأسعار الرحلات.

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية التركيز على الصيانة الخاصة بالأتوبيسات، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة في أفضل صورة للمواطنين.

يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب النواب المهندس أحمد السجيني موقف الرويسات

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