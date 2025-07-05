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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية .. ما أهدافه

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يعقد مجلس النواب، غدا الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.

ويأتي مشروع القانون في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، واستحداث تخصصات تعليمية جديدة، لا سيما خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمختلف مسمياتها السابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

ويهدف التشريع الجديد إلى دمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس النواب النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية أعضاء المهن الطبية

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