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تكنولوجيا

لو موبايلك بطيء.. 4 خطوات للتخلص من ذاكرة التخزين المؤقتة لـ جوجل بلاي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:01 م
جوجل بلاي
جوجل بلاي
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شيماء عبد المنعم
يقوم جوجل Google Play، في كل مرة يتم فيها تنزيل تطبيق جديد بإنشاء بيانات خلفية يتم تخزينها في ذاكرة تخزين مؤقت مخفية على جهازك، وتساعد هذه البيانات المخزنة متجر تطبيقات أندرويد على العمل بشكل أكثر سلاسة مما يساعد على نقل المعلومات بشكل أسرع، وتقليل أوقات تحميل التطبيقات وتحسين الأداء العام.

ولكن نظرا لأن ذاكرة التخزين المؤقت تعمل سرا في الخلفية، تستهلك مساحة تخزين أكبر من هاتفك، والتي من الممكن أن تكون السبب الرئيسي في بطء أدائه، مما يجعل من الصعب عليك تنزيل تطبيقات جديدة.


وإذا كنت تبحث عن سبب بطء أداء هاتفك وعدم تنزيل تطبيقات جديدة من متجر بلاي، أو فتح البرامج القديمة، فقد يكون مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق والبيانات التي يحتلها متجر جوجل هو الحال، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق متجر جوجل بلاي على هواتف أندرويد، وفقا لما ذكره موقع "businessinsider".

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لتطبيق متجر جوجل بلاي Google Play

1. افتح قائمة الإعدادات Settings، على هاتفك الأندرويد ثم انقر فوق خيار التطبيقات Apps.

2. مرر بين التطبيقات للعثور على جوجل بلاي Google Play، ثم انقر فوقه.

3. من صفحة التطبيق انقر على خيار التخزين Storage، ثم اضغط على خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقتة Clear cache، ويمكنك النقر على خيار مسح البيانات Clear data.

4. بمجرد مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات، أعد تشغيل متجر جوجل بلاي Google Play وتحقق من حل مشكلتك.
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