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تكنولوجيا

بعد تعطله.. طريقة واحدة لإصلاح تطبيق إنستجرام على أندرويد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
إنستجرام
إنستجرام
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شيماء عبد المنعم
تعرض موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام Instagram، لعطل كبير وتوقف في إصدار التطبيق الخاص بهواتف أندرويد في جميع أنحاء العالم أمس الجمعة الموافق 18 ديسمبر، وبدأت المشكلة في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، مما جعل آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على استخدام هذه الخدمة.

وبحسب ما ذكره موقع "republicworld"، أبلغ عن العطل الآلاف من مستخدمي تطبيق "إنستجرام" في ألمانيا وبعض دول العالم من بينهم مصر، ونشر العديد من مستخدمي الإنترنت لقطات شاشة لتطبيق الهاتف المحمول الذي تم تنزيله على متجر جوجل بلاي Google Play، أكثر من 11 مليون عملية تنزيل، مع رسالة تقول "إنستجرام يستمر في التوقف".


ووفقا لتقارير العطل على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، فإن تطبيق إنستجرام على هواتف أندرويد يغلق من تلقاء نفسه بعض بضع ثوان من التحديث الأخير الذي طرحته شركة فيسبوك المالكة للمنصة.

ووفقا لموقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، فإن أكثر المناطق المتأثرة بانقطاع تطبيق إنستجرام خلال الساعات الماضية، هي برلين هامبورغ، ميونيخ، ومصر.

وإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد ومازالت تعاني من عطلا في تطبيق "إنستجرام"، يمكنك تفادي هذه المشكلة باستخدام إجراء واحد فقط، وهو حذف التطبيق من على جهازك وتنزيله مرة أخرى بعد عدة ثوان.

ويأتي تعطل تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات، بعد أيام فقط من انقطاع كبير واجهته خدمات جوجل الشائعة الأخرى، حيث توقفت بعض تطبيقات الشركة الأمريكية لساعات وكان من بينها مشاهدة الفيديوهات يوتيوب YouTube، وتطبيق البريد الإلكتروني جي ميل Gmail، وبرنامج مكالمات الفيديو ميت Meet، في 14 ديسمبر.

وأثناء فترة العطل بدأ موقع يوتيوب في عرض عدة رسائل "خطأ مؤقت (500)"، إلى "إعادة توجيه YouTube"، إلى "حدث خطأ ما"، وقد تسبب تعطل منتجات جوجل في حدوث ضجة بين مستخدمي الإنترنت الذين ينشرون لقطات شاشة على وسائل التواصل الاجتماعي مع تسميات توضيحية تقول "تعطل جوجل".

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