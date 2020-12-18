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تكنولوجيا

من بينها مصر.. عطل فني يصيب إنستجرام في عدد من دول العالم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:24 م
عطل فني يصيب إنستجرام
عطل فني يصيب إنستجرام فى عدد من دول العالم
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شيماء عبد المنعم
يواجه العديد من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram،منذ صباح اليوم عطلا كبيرا وتوقف في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات المملوك لشركة فيسبوك،وبدأت المشكلة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، مما جعل آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على استخدام هذه الخدمة.

وتشير خريطة الانقطاعات بموقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادًا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الآلاف من مستخدمي تطبيق "إنستجرام" في ألمانيا أبلغوا عن توقف كامل في إصدار التطبيق المخصص للهواتف المحمولة والتي بدأت صباح اليوم.

ومنذ بداية المشكلة كتب المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، تغريدات على موقع تويتر، وتعليقات على منتدي Down Detector، حيث أكد أن هذه المشكلة لا تؤثر على المستخدمين الألمان فحسب، بل تؤثر أيضًا على جميع مستخدمي إنستجرام في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقارير العطل على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، فإن تطبيق إنستجرام على الهواتف الذكية يغلق من تلقاء نفسه بعض بضع ثوان من التحديث الأخير الذي طرحته شركة فيسبوك المالكة للمنصة.

ومن أكثر المناطق المتأثرة بانقطاع تطبيق إنستجرام خلال الساعات الماضية، هي برلين هامبورغ، ميونيخ، ومصر.
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