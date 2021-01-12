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تكنولوجيا

للتخلص من المعاكسات.. أفضل تطبيقات لحظر الاتصالات العشوائية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:01 م
أفضل تطبيقات لحظر
أفضل تطبيقات لحظر الاتصالات العشوائية
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ندى على
تعد المعاكسات عن طريق الهاتف والاتصالات العشوائية من أكثر المشكلات إزعاجًا للعديد من المستخدمين، خاصةً أثناء الانشغال فى العمل أو أثناء أحداث أو مواقف مهمة أو فى أوقات غير مناسبة، الأمر الذى يدفع المستخدمين إلى العثور على طريقة تخلصهم من هذا الأمر. 

وكشفت دراسة سابقة من تطبيق "تروكولر" فى شهر مارس العام الماضى، عن أن لصد معدلات تكرار ومدى تأثير ظاهرة المعاكسات التليفونية التي تستهدف السيدات في كل من مصر والبرازيل وكولومبيا والهند وكينيا، وجاء أن هناك 9 من كل 10 سيدات مصريات تلقين معاكسات مزعجة في صورة مكالمات تليفونية ورسائل قصيرة. 


وبحسب موقع Android Police فإن هناك عددا من التطبيقات التى يمكن للمستخدمين تحميلها على هواتفهم الذكية والتى ستخلصهم من هذه المشكلة بحيث ستحظر كل المكالمات الغير مرغوب فيها، ومنها : 

تطبيق Google Phone 

ويقوم التطبيق باطلاع المستخدمين على التحذيرات المتعلقة بالمتصلين المحتملين من الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عن المكالمات المشبوهة، وحظر الأرقام لمنعهم من الاتصال من ارسال رسائل مرة أخرى.

تطبيق Call Blocker 

ويتميز تطبيق Call Blocker بأنه يتيح للمستخدمين إمكانية حذر المكالمات التى لا يرغبون فيها بطريقة يدوية أولا، كما يحذر المستخدمين من اتصالات المتطفلين اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبيان معلومات المستخدم من عدد المرات التى تم فيها حظر هذا الرقم، كما أن التطبيق لا يتطلب مساحة كبيرة. 

تطبيق RoboKiller 

ويعمل تطبيق RoboKiller على حظر المكالمات غير المرغوبة، حيث يقوم بحظر المكالمات بنسبة 90% في خلال 30 يوما، حيث يقوم بعمل فلترة مكالمات المستخدمين لتحديد المتطفلين.

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