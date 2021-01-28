إذا لم تتمكن من تحديث التطبيقات أو تنزيلها.. إليك كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي على هاتفك

يواجه أغلب مستخدمي هواتف أندرويد صعوبة كبيرة لتحديث خدمات Google Play، حيث لا يمكنهم تحديث الخدمة التي تعتمد عليها طريقة تنزيل وتشغيل معظم تطبيقات نظام أندرويد، ولـ كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي اتبع الخطوات التالية:









كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي

تعد خدمات "جوجل بلاي" المسؤولة عن إدارة متجر تطبيقات أندرويد ، فهي تتحكم في تنزيل التطبيقات وتشغيلها بسلاسة على جهازك، وكذلك تحديثها باستمرار، وذلك إلى جانب ربط التطبيقات بخدمات جوجل الأخرى من أهمها تسجيل الدخول بحساب جوجل، وتطبيق الخرائط وبدون تلك الخدمات لن تتمكن من استخدام أي من تطبيقات جوجل الرئيسية على هاتفك.

















1. اذهب إلى الإعدادات Settings على هاتفك الأندرويد.





2. اضغط على خيار التطبيقات والإشعارات Apps & notifications.





3. انقر على عرض جميع التطبيقات See all apps.





4. مرِر لأسفل حتى تصل إلى خدمات جوجل بلاي، اضغط على خيار تفاصيل التطبيق App Details.





5. اضغط على تحديث أو تثبيت.