أكثر شركات السيارات بحثا على جوجل في 2020

كشفت دراسة حديثة عن أكثر شركات السيارات التي تم البحث عن اسمها على محرك البحث العالمي جوجل google في العام الماضي 2020.







وأوضحت الدراسة حصول شركة تويوتا Toyota عملاق صناعة السيارات اليابانية على المركز الأول في البحث.





ومقارنة بعام 2019 انخفض ترتيب شركة بي ام دبليو BMW عملاق صناعة السيارات الألمانية، وارتفعت شركات سيارات أخرى من حيث الشعبية وكتابة اسمائها على محرك البحث العالمي google.

تفوقت شركة تويوتا Toyota على شركة بي ام دبليو BMW الحاصلة على المركز الأول في 2019، اما في 2020، اتت بي ام دبليو في المركز الثاني، تليها مرسيدس Mercedes في المركز الثالث، واحتلت كيا KIA وفورد ford المرتبة الرابعة والخامسة على الترتيب العاملي، وذلك بعد ظهورها في المرتبة الأولى في دولة واحدة فقط في 2019.



