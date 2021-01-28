ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أكثر شركات السيارات بحثا على جوجل في 2020

الخميس 28/يناير/2021 - 11:04 ص
أكثر شركات السيارات
أكثر شركات السيارات بحثا علي جوجل في 2020
Advertisements
اشرف عطية
كشفت دراسة حديثة عن أكثر شركات السيارات التي تم البحث عن اسمها على محرك البحث العالمي جوجل google في العام الماضي 2020.

وأوضحت الدراسة حصول شركة تويوتا Toyota عملاق صناعة السيارات اليابانية على المركز الأول في البحث. 

ومقارنة بعام 2019 انخفض ترتيب شركة بي ام دبليو BMW عملاق صناعة السيارات الألمانية، وارتفعت شركات سيارات أخرى من حيث الشعبية وكتابة اسمائها على محرك البحث العالمي google. 

تفوقت شركة تويوتا Toyota على شركة بي ام دبليو BMW الحاصلة على المركز الأول في 2019، اما في 2020، اتت بي ام دبليو في المركز الثاني، تليها مرسيدس Mercedes في المركز الثالث، واحتلت كيا KIA وفورد ford المرتبة الرابعة والخامسة على الترتيب العاملي، وذلك بعد ظهورها في المرتبة الأولى في دولة واحدة فقط في 2019.

كانت بي ام دبليو الأمانية تحتل صدارة البحث في 118 دولة عام 2019 مقارنة بـ 34 دولة في عام 2020، وهو ما يُمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 64%, ووفقًا للبيانات التي تم تحليلها لنتائج محرك البحث العالمي جوجل google في 158 دولة في أعوام 2018 و2019 و2020، فقد احتلت تويوتا Toyota المركز الأول بنسبة 34.8% في جميع البلدان، حيث قُدر حجم البحث عنها في 2020 بحوالي 88.02 مليون عملية بحث وهو رقم ليس بالقليل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

BMW تتخذ قرارات مصيرية بشأن موديلاتها

تويوتا تختبر تندرا toyota tundra 2021 بيك اب الجديدة كليا.. صور

ظهور تويوتا تندرا 2022 toyota tundra في تصميم تخيلي بدون تمويهات

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور

ارتفاع كبير لمبيعات تويوتا موتورز في ألمانيا والصين

ترشيحاتنا

الـ 30 جنيه اليومية بناكل بيهم.. القصة الكاملة لأسرة تعيش بماسورة صرف صحي في الإسكندرية

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

فيديوجراف .. تفاصيل مثيرة في حياة هشام سليم بسبب ابنه نور

طريقة الدعاء للميت عند القبر

دعاء النبي عند الغضب.. واظب عليه حتى تهدأ

من يخشى حدوث شيء فليردد هذا الدعاء حتى يطمئن قلبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص