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تكنولوجيا

بـ 2900 جنيه وبطارية 5000 مللى أمبير.. ريلمى تعلن رسميا عن Realme V11 5G

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:32 م
ريلمى تعلن رسميا
ريلمى تعلن رسميا عن Realme V11 5G
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ندى على
أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفهاRealme V11 من فئة الهواتف رخيصة الثمن، كما يأتى بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، وذلك بعد بعد ساعات من الإعلان الرسمى عن مجموعة هواتف Realme X7 . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Realme V11 5G  يأتى بشاشة قياس 6.52 بوصة، من نوع LCD ، وجودة+HD مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل. 


ويضم هاتف Realme V11 5G عدد 2 كاميرا خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر  AI بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED. 

ويعمل هاتف Realme V11 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 ، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الثانية،  تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع منفذ للشحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعات 3.5 ملم ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 . 

ويبلغ سعر هاتف Realme V11 5G  لنسخة 4/128 جيجا بايت حوالى 185 دولار أمريكي أى ما يعادل 2900 جنيه مصرى، كما يتوفر باللونين الأزرق و الرمادي. 

وكان هاتف Realme X7 Pro، الذى صدر أمس، قد جاء بمعالج من نوع Dimensity 1000+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط. 

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