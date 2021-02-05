بـ 2900 جنيه وبطارية 5000 مللى أمبير.. ريلمى تعلن رسميا عن Realme V11 5G

أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفها Realme V11 من فئة الهواتف رخيصة الثمن، كما يأتى بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، وذلك بعد بعد ساعات من الإعلان الرسمى عن مجموعة هواتف Realme X7 .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Realme V11 5G يأتى بشاشة قياس 6.52 بوصة، من نوع LCD ، وجودة+HD مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل.









ويضم هاتف Realme V11 5G عدد 2 كاميرا خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر AI بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED.





ويعمل هاتف Realme V11 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 ، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع منفذ للشحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعات 3.5 ملم ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 .





ويبلغ سعر هاتف Realme V11 5G لنسخة 4/128 جيجا بايت حوالى 185 دولار أمريكي أى ما يعادل 2900 جنيه مصرى، كما يتوفر باللونين الأزرق و الرمادي.





وكان هاتف Realme X7 Pro، الذى صدر أمس، قد جاء بمعالج من نوع Dimensity 1000+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.



