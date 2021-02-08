إعلان جديد من سامسونج يكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62

كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة Galaxy F62 والتى جاءت فى إعلان جديد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتى ستعلن عنه رسميا يوم 15 فبراير الجاري، وذلك بعدد من الإمكانات الجيدة مقابل سعر مناسب.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن هاتف Galaxy F62 سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED وبدقة 1080 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، مع لون واحد فقط وو اللون الفيروزى.





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وسيعمل هاتف Galaxy F62 بمعالج جيد من نوع Exynos 9825 ، وهو نفس المعالج الموجود فى سلسلة هواتف Note 10 ، مع مساحتى تخزين داخلى سعة 128 و 256 جيجا بايت،ونظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI Core 2.1 للسوفت وير.





وسيأتى هاتف Galaxy F62 بـ 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل،وتحتوى على عدسة بزاوية واسعة، مع كاميرات بمستشعرات للعمق والتكبير، كما ستأتى الكاميرا السيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، مع فلاش LED .





وسيحتوى هاتف Galaxy F62 على بطارية سعة 7000 مللى أمبير فى الساعة مع منفذ للشحن من نوع نوع USB-C ، كما من المحتمل أن يبلغ سعره Galaxy F62 حوالى 343 دولار أمريكى أى ما يعادل 5375 جنيه مصرى.







