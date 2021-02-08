ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

إعلان جديد من سامسونج يكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:59 م
إعلان جديد من سامسونج
إعلان جديد من سامسونج يكشف سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة Galaxy F62 والتى جاءت فى إعلان جديد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتى ستعلن عنه رسميا يوم 15 فبراير الجاري، وذلك بعدد من الإمكانات الجيدة مقابل سعر مناسب. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن هاتف Galaxy F62 سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED  وبدقة 1080 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، مع لون واحد فقط وو اللون الفيروزى. 


Image result for Samsung Galaxy

وسيعمل هاتف Galaxy F62 بمعالج جيد من نوع  Exynos 9825 ، وهو نفس المعالج الموجود فى سلسلة هواتف Note 10 ، مع مساحتى تخزين داخلى سعة 128 و 256 جيجا بايت،ونظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI Core 2.1 للسوفت وير. 

وسيأتى هاتف Galaxy F62 بـ 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل،وتحتوى على عدسة بزاوية واسعة، مع كاميرات بمستشعرات للعمق والتكبير، كما ستأتى الكاميرا السيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، مع فلاش  LED .  

وسيحتوى هاتف Galaxy F62 على بطارية سعة 7000 مللى أمبير فى الساعة مع منفذ للشحن من نوع نوع USB-C ، كما من المحتمل أن يبلغ سعره Galaxy F62 حوالى 343 دولار أمريكى أى ما يعادل 5375 جنيه مصرى.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد .. أول صور لهواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج

تسريبات: سامسونج تنوي طرح قارئ بصمة جديد مع جلاكسي S21

تسريبات تكشف صدور سامسونج Galaxy S21 Ultra بـ 6 كاميرات

شاهد.. تسريب فيديو عن هاتف Galaxy S21 Plus قبل إعلان سامسونج رسميا عنه

بسعر خرافى .. شاهد| تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S21 Ultra

ببطارية 7000 مللي أمبير.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy M62 من سامسونج

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكأس العالم والقنوات الناقلة

شهر على نهاية الشتاء..الأرصاد : من الوارد ان نشهد تقلبات جوية مرة أخرى

بعضلات.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا مجددًا برفع الأثقال

عوض تاج الدين: تخطينا فترة الذروة في الموجة الثانية من كورونا

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير