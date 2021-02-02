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تكنولوجيا

شاهد أول صور 360 درجة لألوان هاتف Galaxy A52 5G من سامسونج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:00 م
شاهد أول صور 360
شاهد أول صور 360 درجة لألوان هاتف Galaxy A52 5G
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ندى على
كشفت عدد من التسريبات أول صور 360 درجة من جميع الجوانب لهاتف Galaxy A52 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى من المتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن الصور تظهر الألوان التى سيصدر بها هاتف Galaxy A52 5G وهى أربعة ألوان الأسود والأبيض و البنفسجى والأزرق، وهى الصور الأولى للهاتف من نوعها ب 360 درجة لعرض الهاتف من جميع الجوانب. 

وسيأتى هاتف Galaxy A52 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، وجودة + Full HD، بدقة x 2400 1080 بيكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى. 
وستكون كاميرات هاتف Galaxy A52 عبارة عن 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A52 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل.
ولم تكشف التسريبات أي تفاصيل عن البطارية ولكنها ستدعم تقنية الشحن السريع، وسيأتي هاتف Galaxy A52 5G، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف للبيع بسعر 370 يورو أي ما يعادل 7,054 جنيها مصريا . 


 

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