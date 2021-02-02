بسعر 1463 جنيها.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M02 ببطارية 5000 مللى أمبير

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية ، رسميا، إطلاق هاتفها Galaxy M02 ، الذى يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وجودة+ HD ، مع نوتش Infinity-V على شكل قطرة ماء، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل.





وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy M02 يحتوى على كاميرا مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والرمادي والأزرق والأحمر.













ويعمل هاتف Galaxy M02 بمعالج من نوع MT6739W SoC من شركة ميديا تيك، مع مساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت مع بطاقة microSD للتوسعة حتى 1 تيرا بايت، ونسختى من ذاكرة الوصول العشوائى 2 و 3 جيجا بايت رام.





ويحتوى هاتف Galaxy M02 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، مع منفذ من نوع microUSB للشحن، ونظام التشغيل أندرويد 10 .

ويبلغ سعر هاتف Galaxy M02 نسخة 32/2 جيجابايت حوالى 93 دولار أمريكي أى ما يعادل 1463 جنيه مصرى ، أما نسخة 32/3 جيجابايت حوالى 96 دولار أمريكي أى ما يعادل 1510 جنيه مصرى.















