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تكنولوجيا

بسعر 1463 جنيها.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M02 ببطارية 5000 مللى أمبير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 م
سامسونج تعلن رسميا
سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M02
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية ، رسميا، إطلاق هاتفها  Galaxy M02 ، الذى يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وجودة+ HD ، مع نوتش Infinity-V على شكل قطرة ماء، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل. 

وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy M02 يحتوى على كاميرا مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والرمادي والأزرق والأحمر. 


Samsung Galaxy M02 announced here's the details-Techweu

ويعمل هاتف Galaxy M02 بمعالج من نوع MT6739W SoC من شركة ميديا تيك، مع مساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت مع بطاقة microSD للتوسعة حتى 1 تيرا بايت، ونسختى من ذاكرة الوصول العشوائى 2 و 3 جيجا بايت رام. 

سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy M02 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 96 دولار
ويحتوى هاتف Galaxy M02 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، مع منفذ من نوع  microUSB للشحن، ونظام التشغيل أندرويد 10 . 
ويبلغ سعر هاتف Galaxy M02 نسخة 32/2 جيجابايت حوالى 93 دولار أمريكي أى ما يعادل 1463 جنيه مصرى ، أما نسخة 32/3 جيجابايت حوالى 96 دولار أمريكي أى ما يعادل 1510 جنيه مصرى.  




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