تسريبات تكشف مفاجآت جديدة مع إطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى والذى ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بدعم قلم S Pen الذكى.





وبحسب موقع XDA Developers فإن القلم الذكى مع هاتف Galaxy Z Fold 3 سيتم تضمينه من الداخل، مثل هاتف Galaxy S21 Ultra ، وذلك تأتكيدا لما قاله بعض المسئولون فى الشركة من أن سامسونج تخطط لتوسيع تجربة S Pen عبر هواتف إضافية مستقبلا.









ومن المتوقع أيضا أن تأتى الكاميرا الأمامية فى هاتف Galaxy Z Fold 3 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، مثل هاتف ZTE Axon 5G الذى يعتبر أول هاتف فى العالم ياتى بكاميرا سيلفى تحت الشاشة.





ويأتي هاتف Z Fold3، بشاشة من نوع AMOLED ، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، يتراوح قياسها بين 6.7 بوصة و 6.9 بوصة، وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 القادم، سيأتي دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.





وكشفت بعض التسريبات السابقة أن الهاتف سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888، ومن المحتمل أن تضيف سامسونج دعما لقلم S Pen، بهاتف Galaxy Z Fold3.



