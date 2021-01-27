بسعر باهظ.. تعرف على نسخة الـ 5G من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip

اشارت بعض التسريبات إلى خطة شركة سامسونج لإطلاق الجيل الثالث من هواتف القابلة للطي بشكل صدفي هاتف جلاكسي Flip 3، والذي سيأتى بتصميم مختلف تماما عن الهواتف السابقة، حيث من المقرر إطلاق هاتف جلاكسي Flip 3 في الربع الثاني من العام الحالي 2021.





وأطلقت سامسونج Z Flip 2، في شهر يوليو من العام الماضي، والذي يأتي ببعض التحسينات من بينها شبكات الجيل الخامس 5G، عن الإصدار الأصلى Z Flip الذي طرح بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11,011 جنيها مصريا).









مواصفات Z Flip 2





ويأتي هاتف Z Flip 2، بشاشة عند فتحها تكون بطول 167.3 مللميتر، وعرض 7.2 مللميتر، وبقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، إلى جانب شاشة خارجية صغيرة لعرض الإشعارات بقياس 1.1 بوصة، وبدقة 300×112 بكسل، من نوع Super AMOLED، ويبلغ وزن الهاتف 183 جراما.



