ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر باهظ.. تعرف على نسخة الـ 5G من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:02 م
هاتف سامسونج Z Flip
هاتف سامسونج Z Flip 2
Advertisements
شيماء عبد المنعم
اشارت بعض التسريبات إلى خطة شركة سامسونج لإطلاق الجيل الثالث من هواتف القابلة للطي بشكل صدفي هاتف جلاكسي Flip 3،  والذي سيأتى بتصميم مختلف تماما عن الهواتف السابقة، حيث من المقرر إطلاق هاتف جلاكسي Flip 3 في الربع الثاني من العام الحالي 2021.

وأطلقت سامسونج Z Flip 2، في شهر يوليو من العام الماضي، والذي يأتي ببعض التحسينات من بينها شبكات الجيل الخامس 5G، عن الإصدار الأصلى Z Flip الذي طرح بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11,011 جنيها مصريا).


مواصفات Z Flip 2

ويأتي هاتف Z Flip 2،  بشاشة عند فتحها تكون بطول 167.3 مللميتر، وعرض 7.2 مللميتر،  وبقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، إلى جانب شاشة خارجية صغيرة لعرض الإشعارات بقياس 1.1 بوصة، وبدقة 300×112 بكسل، من نوع Super AMOLED، ويبلغ وزن الهاتف 183 جراما.