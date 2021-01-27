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تكنولوجيا

من جديد.. سامسونج تطلق تحديثاتها لـ Galaxy S10

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:07 ص
من جديد..سامسونج
من جديد..سامسونج تطلق تحديثاتها لـ Galaxy S10
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كريم جمال
بعد ما أعلنت لاحقًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديثها الجديد One UI 3.0 لهواتف Samsung Galaxy S10، أقدمت على وقت التحديثات منذ يومين دون أى سبب واضح.
وبحسب جي إس إم آرينا التقني، أعادت سامسونج من جديد التحديث على سيرفراتها، و الذى يحمل رقم G975FXXU9EUA4، حيث بدأت هواتف Samsung Galaxy S10 فى تلقي التحديث من جديد داخل سويسرا أولًا، على أن يكون متاحًا فى باقي الدول تباعًا.

اذا لم يكن متاحًا لك الحصول على التحديث تحلى بالصبر فقط لأيام معدودة،  و ستجد التحديث متأحًا للتحميل على هاتفك من خلال الضغط على خيار التحديثات من الإعدادات.

ويصلح هذا التحديث مشاكل الكاميرا وسخونة الهاتف بشكل ملحوظ فى سلسلة Samsung Galaxy S10، لذلك ينتظره الملايين حول العالم للقضاء على هاتين المشكلتين تمامًا.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج، كانت قد أصدرت حديث شهر ديسمبر لعدد من هواتفها منها Galaxy Note20 وذلك لمساعدة الهواتف فى إصلاح الثغرات الأمنية الخطيرة.
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