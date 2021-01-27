من جديد.. سامسونج تطلق تحديثاتها لـ Galaxy S10

بعد ما أعلنت لاحقًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديثها الجديد One UI 3.0 لهواتف Samsung Galaxy S10 ، أقدمت على وقت التحديثات منذ يومين دون أى سبب واضح.

Samsung Galaxy S10 فى تلقي التحديث من جديد داخل سويسرا أولًا، على أن يكون متاحًا فى باقي الدول تباعًا. وبحسب جي إس إم آرينا التقني، أعادت سامسونج من جديد التحديث على سيرفراتها، و الذى يحمل رقم G975FXXU9EUA4، حيث بدأت هواتف





اذا لم يكن متاحًا لك الحصول على التحديث تحلى بالصبر فقط لأيام معدودة، و ستجد التحديث متأحًا للتحميل على هاتفك من خلال الضغط على خيار التحديثات من الإعدادات.





ويصلح هذا التحديث مشاكل الكاميرا وسخونة الهاتف بشكل ملحوظ فى سلسلة Samsung Galaxy S10، لذلك ينتظره الملايين حول العالم للقضاء على هاتين المشكلتين تمامًا.



