ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مفاجأة لأصحاب هواتف Samsung Galaxy S10..تفاصيل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
مفاجأة لأصحاب هواتف
مفاجأة لأصحاب هواتف Samsung Galaxy S10..تفاصيل
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة سامسونج الكورية الحنوبية عن تحديث جديد لسلسلة هواتف Samsung Galaxy S10، والذى يوفر أحدث أنظمة نشيل الأأندرويد Android 11  مع واجهة تشغيل  One UI 3.0 الجديد.

وبحسب جي إس إم آرين الفقني، جاء التحديث يحمل إسم ZTL8، والذى يقدم مفاجآت بالجملة منها تحسين أداء الهاتف و إستقرار عمله بشكل أكثر، بالإضافة لتحسينات فى تطبيق الكاميرا و جعله أكثر سهولة.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج، كانت قد أصدرت حديث شهر ديسمبر لعدد من هواتفها منها Galaxy Note20 وذلك لمساعدة الهواتف فى إصلاح الثغرات الأمنية الخطيرة.

 ومساعدة المستخدمين على تجربة أداء أفضل على هواتفهم، حيث كانت أطلقت الشركة تحديث السوفت وير One UI 2.5 لهواتفها الرائدة.  

وبحسب موقع Android Police فإن سامسونج أعلنت عددًا من التحديثات الأمنية المهمة لعدد من هواتفها وهى Galaxy Note20 و Galaxy S10 وGalaxy S9 وذلك لحل عدد من المشكلات الفنية والأمنية التى تصيب نظام السوفت وير لهذه الهواتف. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامسونج تصدر تحديثا مهما لـ هواتف Galaxy Note 9

بعد حظر المكالمات.. سامسونج تصدر تحديثا مهما لـ هواتف Galaxy Note 20

بكاميرا سيلفي 40 ميجا بيكسل .. مفاجآت جديدة فى هاتف Galaxy S21 Ultra

تقارير تكشف الموعد النهائي لإطلاق هواتف Galaxy S21 من سامسونج

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهذه الهواتف.. هل هاتفك بينهم؟

تقارير: سامسونج ستطرح Galaxy S21 ببصمة صوت

ترشيحاتنا

تكنولوجيا جديدة للكشف عن السكري من الدرجة الثانية

زلزال يضرب العقبة بقوة 3.8 ريختر

جحيم العائلة المالكة يصيب الأميرة ديانا بالمرض بعد خطبتها على تشارلز

حدث ليلا.. زلزال يضرب العقبة.. حريق سوق العاشر بمدينة نصر.. بايدن رئيسا لأمريكا

رسميا.. المجمع الانتخابي يعلن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: وزير العدل الأمريكي سيترك منصبه أواخر الشهر الجاري

Advertisements

دعاء الرزق في الصباح .. بـ23 كلمة يقيك الله من فضيحتي الفقر والدين

انطلاق امتحانات أولى ثانوي التدريبية.. الطلاب يمتحنون العربي والأحياء على التابلت

اتهام خطير من ترامب عقب هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية

كشف غموض مقتل طفلة ببني سويف.. ابن خالتها كلمة السر

سعر الذهب اليوم 15-12-2020

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق سوق العاشر بمدينة نصر..والسبب التدفئة

دعاء جلب الرزق بسرعة.. ردده بعد صلاة الفجر وفي قيام الليل

فوائد الاستغفار بعد صلاة الفجر.. 30 سببا جعل رسول الله يوصى بالإكثار منه

أخبار الفن| ظهور مثير لـ فيفى عبده بعد شائعة وفاتها.. وعُمر رحمة حسن في عيد ميلادها

أول رد فعل من ترامب على هزيمته رسميا في الانتخابات الأمريكية

نشرة أخبار العالم.. انفجار يضرب ناقلة للنفط بميناء جدة.. فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.. قرار سعودي مهم حول لقاح كورونا

أخبار الرياضة.. حقيقة سرقة تصميم تيشيرت الأهلي الجديد.. رضا عبدالعال يهاجم موسيماني.. منصب رئيس الجمهورية لـ وائل جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

وصل العالمية .. شاهد بطل مصري مؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 في التجديف

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور