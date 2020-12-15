مفاجأة لأصحاب هواتف Samsung Galaxy S10..تفاصيل

كشفت شركة سامسونج الكورية الحنوبية عن تحديث جديد لسلسلة هواتف Samsung Galaxy S10، والذى يوفر أحدث أنظمة نشيل الأأندرويد Android 11 مع واجهة تشغيل One UI 3.0 الجديد.





وبحسب جي إس إم آرين الفقني، جاء التحديث يحمل إسم ZTL8، والذى يقدم مفاجآت بالجملة منها تحسين أداء الهاتف و إستقرار عمله بشكل أكثر، بالإضافة لتحسينات فى تطبيق الكاميرا و جعله أكثر سهولة.





جدير بالذكر أن شركة سامسونج ، كانت قد أصدرت حديث شهر ديسمبر لعدد من هواتفها منها Galaxy Note20 وذلك لمساعدة الهواتف فى إصلاح الثغرات الأمنية الخطيرة.





ومساعدة المستخدمين على تجربة أداء أفضل على هواتفهم، حيث كانت أطلقت الشركة تحديث السوفت وير One UI 2.5 لهواتفها الرائدة.





وبحسب موقع Android Police فإن سامسونج أعلنت عددًا من التحديثات الأمنية المهمة لعدد من هواتفها وهى Galaxy Note20 و Galaxy S10 وGalaxy S9 وذلك لحل عدد من المشكلات الفنية والأمنية التى تصيب نظام السوفت وير لهذه الهواتف.





