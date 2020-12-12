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تكنولوجيا

منها Galaxy S10.. سامسونج تصدر تحديثات مهمة لهذه الهواتف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
سامسونج تصدر تحديثات
سامسونج تصدر تحديثات مهمة لهذه الهواتف
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ندى على
أصدرت شركة سامسونج، تحديث شهر ديسمبر لعدد من هواتفها منها Galaxy Note20 وذلك لمساعدة الهواتف فى إصلاح الثغرات الأمنية الخطيرة، ومساعدة المستخدمين على تجربة أداء أفضل على هواتفهم، حيث كانت أطلقت الشركة تحديث السوفت وير One UI 2.5 لهواتفها الرائدة.  

وبحسب موقع Android Police فإن سامسونج أعلنت عددًا من التحديثات الأمنية المهمة لعدد من هواتفها وهى Galaxy Note20 و Galaxy S10 وGalaxy S9 وذلك لحل عدد من المشكلات الفنية والأمنية التى تصيب نظام السوفت وير لهذه الهواتف. 


ومن المعروف أن شركة سامسونج من أكثر شركات هواتف الأندرويد التى تقدم تحديثات باستمرار هواتفها ذلك بعد ازدياد الاختراقات فى عدد كبير من هواتف الأندرويد فى الفترة الأخيرة، حيث تعمل التحديثات على سهولة اكتشاف الثغرات وتصحيحها.  

وأعلنت سامسونج تحديث One UI 3.0، والمستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11 لهواتفها الذكية حيث ستحصل هواتف Galaxy S20، على تحديث واجهة المستخدم الجديدة، إلى جانب  Galaxy S10 و Note20 وهاتف Galaxy S20 FE، سيحصولون أيضًا على إصدار نظام التشغيل أندرويد 11. 
 
ومؤخرا، اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون منها هواتف iPhone 7 الذين حصلوا على تحديث iOS 14.2 الذى تم إطلاقه منذ عدة أيام، بأن التحديث يتسبب فى مشكلات خطيرة لهواتفهم كانت أبرزها استنزاف البطارية فى وقت قصير للغاية. 

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