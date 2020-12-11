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تكنولوجيا

سامسونج تكشف الموعد النهائى لإطلاق هواتف Galaxy S21

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:03 م
سامسونج تكشف الموعد
سامسونج تكشف الموعد النهائى لإطلاق هواتف Galaxy S21
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ندى على
أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أنها ستطلق مجموعة هواتفها القادمة للعام الجديد Galaxy S21 بعد أسابيع قليلة، يوم الخميس  14 يناير المقبل، حيث ستكون سلسلة الهواتف عبارة عن 3 هواتف وهى Galaxy S21 و S21+ Galaxy و  Galaxy S21 Ultra . 

وبحسب موقع XDA Developers التقنى فإن شركة سامسونج وبشكل استثنائي ستصدر هواتفها الرائدة فى وقت مبكر للغاية وعلى غير عادتها حيث كان من المفترض أن يتم إطلاق الهواتف فى آخر شهر فبراير أو مارس، ولكن تريد الشركة أن توسع حصة المبيعات لديها وتستحوذ على السوق بشكل أفضل بعد إطلاق شرك آبل لهواتفها آيفون 12 مؤخرا. 


وفقا للموقع فإنه من المتوقع أن تحقق هواتف آيفون 12 مبيعات قياسية ، ولذلك قررت سامسونج فرض سيطرتها على السوق لتضمن لها مكانة لمنافسة هواتف آيفون 12 . 

وسيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra ب 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل ، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Snapdragon 888 وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، كما سيحتوى على بطارية سعة ببطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة.   

وكشفت تقارير أن سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتفها آيفون 12 ، بعدم إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع الهواتف، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمتل على وجود شاحن أو سماعة.  

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