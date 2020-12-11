شاومى تكشف عن تحفتها الجديدة للهواتف المتوسطة Redmi K40 .. مواصفات

كشفت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستقوم بإطلاق مجموعة هواتفها Redmi K40 من الفئة المتوسطة خلال الأسابيع القادمة، والتى ستكون عبارة عن هاتفى Redmi K40 و K40 Pro Redmi ، والتى يستأتى بعدد من المواصفات المتميزة تجعلها تتفوق على السلسلة السابقة Redmi K30 .





وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi K40 ستأتى بشاشاة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.





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وستكون هواتف Redmi K40 بكاميرا خلفية رباعية، ومن المتوقع أن تحصل الكاميرا الأساسية على دقة 108 ميجا بيكسل مثل هاتف Redmi Note 9 Pro ، وستعمل الهواتف بمعالج من نوع Snapdragon 700 للفئة المتوسطة.





وستحتوى هواتف Redmi K40 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، حيث ستكون قادرة على شحن بطارية الهاتف بالكامل بنسبة 100 % فى حوالى 40 دقيقة.





ومن المتوقع أن يتم إعلان هواتف Redmi K40 رسميا فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الحالى، حيث تعمل شركة شاومى على إطلاق هواتفها الرائدة Mi 11 فى بداية أو منتصف شهر يناير المقبل، حيث سيأتى هاتف Mi 11 Pro بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو أول معدل فى كاميرا هاتف أندرويد يتم الإعلان عنه.



