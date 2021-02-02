شاهد أول صور لهاتف Galaxy A82 بكاميرا خلفية منبثقة دوارة

كشفت تقارير أول صور لهاتف سامسونج الجديد الذى سيصدر بتقنية الكاميرا المتحركة والذى يعتقد أنه يصدر باسم Galaxy A82 ، حيث سيحتوى على كاميرا خلفية منبثقة تدور فى جميع الاتجاهات.





وبحسب موقع PhoneArena فإن صورا ثلاثية الأبعاد كشفت التقنية التى سيصدر بها الهاتف الجديد والذى من المرجح أن يحصل على كاميرا ثلاثة خلفية منبثقة ستأتى الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل.













كما ستكون الكاميرا الأمامية أو السيلفى لهاتف Galaxy A82 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، حيث سيقدم الهاتف بالنسبة للكاميرات تصميما مشابها لهاتف Asus ZenFone 7 Pro الذى صدر فى العام الماضى 2020 .









ومن المتوقع أن هاتف Galaxy A82 سيصدر بسعر رخيص نسبيا، مع كاميرا دوارة تدور في جميع الاتجاهات، مما يجعله يحدث ثورة فى عالم كاميرات الهواتف الذكية، حيث ستدور الكاميرا تلقائيا من الخلف إلى الأمام، وهو الأمر الذى تم تاكيده بعد حصول سامسونج على براءة اختراع من المكتب العالمي للملكية الفكرية .





وتعمل سامسونج على إطلاق هاتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل، وذلك بدءا من نهاية الربع الأول فى العام الحالى 2021 أو بداية الربع الثانى، مع استخدام مستشعر ISOCELL الذى يقدم كاميرات بدقة بالغة فى التصوير.



