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تكنولوجيا

شاهد أول صور لهاتف Galaxy A82 بكاميرا خلفية منبثقة دوارة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:58 ص
شاهد أول صور لهاتف
شاهد أول صور لهاتف Galaxy A82 بكاميرا خلفية منبثقة دوارة
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ندى على
كشفت تقارير أول صور لهاتف سامسونج الجديد الذى سيصدر بتقنية الكاميرا المتحركة والذى يعتقد أنه يصدر باسم Galaxy A82 ، حيث سيحتوى على كاميرا خلفية منبثقة تدور فى جميع الاتجاهات. 

وبحسب موقع PhoneArena  فإن صورا ثلاثية الأبعاد كشفت التقنية التى سيصدر بها الهاتف الجديد والذى من المرجح أن يحصل على كاميرا ثلاثة خلفية منبثقة ستأتى الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل. 


Samsung Galaxy phone with a pop-up rotating camera? It may happen, check out the patent and renders - China-Devices - All About Chinese Devices

كما ستكون الكاميرا الأمامية أو السيلفى لهاتف Galaxy A82 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، حيث سيقدم الهاتف بالنسبة للكاميرات تصميما مشابها لهاتف  Asus ZenFone 7 Pro الذى صدر فى العام الماضى 2020 . 

Η Samsung σχεδίασε τριπλή περιστρεφόμενη pop-up κύρια κάμερα που λειτουργεί ως selfie - Εφημερίδες

ومن المتوقع أن  هاتف Galaxy A82 سيصدر بسعر رخيص نسبيا، مع كاميرا دوارة تدور في جميع الاتجاهات، مما يجعله يحدث ثورة فى عالم كاميرات الهواتف الذكية، حيث ستدور الكاميرا تلقائيا من الخلف إلى الأمام، وهو الأمر الذى تم تاكيده بعد حصول سامسونج على براءة اختراع من المكتب العالمي للملكية الفكرية . 

Samsung Galaxy A Series smartphone with rotating camera | LetsGoDigital
وتعمل سامسونج على إطلاق هاتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل، وذلك بدءا من نهاية الربع الأول فى العام الحالى 2021 أو بداية الربع الثانى، مع استخدام مستشعر  ISOCELL الذى يقدم كاميرات بدقة بالغة فى التصوير. 
 
Samsung Galaxy phone with a pop-up rotating camera? It may happen, check out the patent and renders - China-Devices - All About Chinese Devices

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