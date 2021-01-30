سامسونج تعمل على تطوير شاشات قابلة للف والانزلاق

Samsung Display التابعة لشركة سامسونج ، أنها تعمل على تطوير شاشات قابلة للف والانزلاق، على غرار ما أثارته شركة إل جي LG خلال حدث مؤتمر CES 2021. أكدت شركة تصنيع الشاشات





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قال تشوي كوون يونغ Choi Kwon young، نائب رئيس شركة Samsung Display، بعد أن نشرت الشركة تقريرها المالي: "إن أول شاشات الشركة القابلة للف والانزلاق ستصدر هذا العام 2021".





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وتعتمد سامسونج تقنيات جديدة أولًا لتوسيع محفظتها وعملائها، ولكن ليس من المعروف إذا كان قسم الهاتف المحمول في شركة سامسونج سيكون أول من يستخدمها.





وفي الوقت نفسه، تعتمد شركة سامسونج تقنيات جديدة مثل معدل التحديث المتغير والطاقة المنخفضة، للرد على المنافسين الذين يدخلون سوق OLED، ولسوء الحظ لم يتم تسمية التقنيات التي قد تزين هواتف عملاقة التقنية الكورية القادمة Z Flip3 و Galaxy Fold3.





الجدير بالذكر أن شركة تصنيع الشاشات التابعة لسامسونج Samsung Display وقعت صفقة لتزويد صانعي الهواتف الذكية في الصين بشاشات قابلة للطي مختارة، وتتمثل الخطة في بدء شحن شاشات العرض في الربع الثالث وتسليم مليون وحدة قبل نهاية العام.