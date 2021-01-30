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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت Galaxy Tab S7 Lite الأرخص من سامسونج

السبت 30/يناير/2021 - 01:24 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت Galaxy Tab S7 Lite
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ندى على
كشفت تسريبات سعر ومواصفات جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite والذى من المقرر أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية، فى شهر مايو القادم على أن يكون أرخص جهاز تابلت بتقنية  الجيل الخامس للاتصالات ليكون أرخص تابلت 5G فى العام الحالى 2021 ، وذلك بعد إطلاق سابقه Galaxy S6 Lite العام الماضى بإمكانات كبيرة. 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن تابلت Galaxy Tab S7 Lite من المحتمل أن يتم إصداره باسم Galaxy Tab S8e ، مع إجراء عدد من التحديثات المهمة عن سابقه منها انها سيصدر ب 3 أنواع واى فاى Wi-Fi ، وسيأتى بأكثر من اصدار مختلف الشاشة، Galaxy Tab S7 Lite و Galaxy Tab S7 Lite XL.  


وسيدعم Galaxy S7 Lite قلم S Pen الذكى، يحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد،  ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر. 

وتسعى سامسونج بإطلاقها تابلت Galaxy Tab S7 Lite للمنافسة مع عدد من الشركات مثل شركة آبل، التى تتجه هى الأخرى لإصدار تابلت شبيه ب iPad Air 3 ولكن بسعر رخيص. 

وسيبلغ جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite بسعر حوالى 350 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5500 جنيه مصرى، وبذلك يكون أرخص تابلت 5G  من سامسونج.  

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