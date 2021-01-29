سامسونج تنتج شاشات قابلة للطي لمنافسيها الصينيين

ذكرت وكالة الأخبار الكورية ETNews، أن شركة تصنيع الشاشات التابعة لسامسونج Samsung Display وقعت صفقة لتزويد صانعي الهواتف الذكية في الصين بشاشات قابلة للطي مختارة، وتتمثل الخطة في بدء شحن شاشات العرض في الربع الثالث وتسليم مليون وحدة قبل نهاية العام.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستؤدي شراكة سامسونج الجديدة إلى الإعلان عن العديد من الهواتف القابلة للطي في النصف الثاني من عام 2021.









ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن شركتي أوبو Oppo، وفيفو vivo، تستعد لإطلاق أحدث إصدارتها من الهواتف المطوية خلال العام الحالي، وقد تشارك سامسونج شركات أخرى وستقوم بتوريد كل نوعين من الشاشات القابلة الطي، الأولى كبيرة بتصميم أفقي مثل كالتي يقدمها هاتف Z Fold، وشاشات أصغر قابلة الطي عموديا الأصغر مثل هاتف Z Flip.





وحتى الآن، كان المستفيد الوحيد من الشاشات القابلة التي تنتجها شركة تصنيع الشاشات Samsung Display، هي عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية نفسها، وتغطي منتجاتها من الهواتف المطوية التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين مثل هواتف Galaxy Z Fold و Z Flip.





وكانت شركة هواوي Huawei، تستعد لإجراء عملية شراء للشاشات سامسونج المطوية، ولكن العقوبات الأمريكية وقفت ضد مصالح الشركة، وتستخدم عملاقة التقنية الصينية، شاشات قابلة للطي من إنتاج شركة BOE، وشركة أخرى في الصين تصنع شاشات قابلة للطي تسمى CSOT.





وتعد الشاشات التي تنتجها شركة Samsung Display هي الوحيدة التي تستخدم الزجاج الرقيق للغاية (UTG) في شاشاتها القابلة للطي، مما يمنحها ميزة أفضل من غيرها، و تشير التقارير الصادرة في نوفمبر إلى أن شركة BOE تخطط لإطلاق لوحات مع UTG أيضًا.





ومن المتوقع أن تنتج شركة Samsung Display أكثر من 10 ملايين شاشة قابلة للطي هذا العام، مليون فقط لشراكائها الصينيون، والباقي لشركة "سامسونج" نفسها.