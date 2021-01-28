أرخص من M02s.. سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M02 في فبراير

تستعد شركة سامسونج Samsung ، لكشف النقاب عن هاتف Galaxy M02، أوائل شهر فبراير المقبل في الهند، وهو يعد إصدارا أقل تكلفة من سابقه Galaxy M02s.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف سامسونج Galaxy M02، بشاشة بقياس 6.5 بوصة وبدقة 720 بكسل +، بتصميم يسمى Infinity-V، والذي يحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.









ويتطابق هاتف Galaxy M02، مع الإصدار السابق M02s في بعض المواصفات من بينها البطارية التي تبلغ 5000 مللى أمبير في الساعة، ولكنه يأتي بسرعة شحن أقل قدرها 7.5 وات بدلا من 15 وات في سابقه.





وسيعمل الهاتف الذي يحمل رقم الموديل رقم الموديل SM-M022، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك مع وحدة المعالجة المركزية رباعية Cortex-A53، والذي سيتم إطلاقه حصريا في دولتي الهند وتايلاند.





وسيقدم هاتف Galaxy M02، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.





ويتوفر هاتف Galaxy M02s، الذي تم الإعلان عنه في أوائل يناير في الهند بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,915 جنيها مصريا)، ومن المتوقع أن يصل إصدار Galaxy M02 في حدث سيقام الأسبوع المقبل يوم 2 فبراير بسعر أقل من سابقه بحوالي 95 دولار (أي مايعادل 1,492 جنيها مصريا).



