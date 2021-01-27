كل ما تريد معرفته عن هاتف Galaxy A72 4G القادم من سامسونج

تقترب شركة سامسونج Samsung ، من إطلاق أحدث هواتفها المتطورة والمعروف باسم Galaxy A72، والذي سيأتي ضمن الفئة المتوسطة بسعر معقول لا يقارن مع خصائصه الرائدة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد هاتف سامسونج Galaxy A72، لذي يحمل رقم الموديل SM-A725M، ضمن قاوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، بشاحن سريع يصل إلى 25 وات، وهو ما تقدمه سامسونج للعديد من أجهزتها من بينها سلسلة Galaxy Note10.









وظهرت أمس صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy A72 4G على موقع سامسونج والتي كشفت الهاتف سيتضمن إصدار 4G، وسيكون متاحا أيضا نسخة تدعم الجيل الخامس 5G.





وسيأتي هاتف Galaxy A72 ، بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة من نوع OLED، وبدقة Full HD +، وتحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية أعلى منتصفها، كما تتضمن قارئ بصمات أصابع مدمج أسفلها.





وسيعمل إصداري هاتف ، Galaxy A72 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 750G،، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت. ونظام تشغيل أندرويد 11.





وسيحصل هاتف Galaxy A72، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل وزاوية عريضة 12 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق 5 ميجابيكسل.