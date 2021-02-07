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تكنولوجيا

حققا أرقاما خيالية.. تعرف على الهاتفين الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:01 ص
تعرف على الهاتفين
تعرف على الهاتفين الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة الأمريكية
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ندى على
كشفت تقارير أن هاتفى iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية و Galaxy S20 FE من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هما الهاتفين الأكثر مبيعا فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث باعا حوالى 15 مليون قطعة . 

وبحسب موقع PhoneArena فإنه منذ إطلاق شركة آبل لهواتفها آيفون 12 فى نهاية العام الماضى، استطاعت الشركة تحقيق مبيعات قياسية، خاصة هاتف iPhone 12 الذى حقق حوالى 45 % من مبيعات الشركة، ثم بعد إطلاق iPhone 12 Pro Max ، استطاعات الهواتف الاستحواذ على 64 % من السوق الأمريكية. 

واستطاع هاتف Galaxy S20 FE أن يحقق لشركة سامسونج مبيعات وصلت ل 26 % فى السوق الأمريكية، وذلك بسبب سعره المناسب وإمكاناته الكبيرة، حيث يعتبر الهاتف هو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20 . 

ووفقا لشركة Counterpoint Research لأبحاث السوق، فإن الهاتفين استطاعا أن يكونا على رأس الهواتف الذكية المبيعة فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الماضى، كما تشير التوقعات إلي أنها ستستمر فى تحقيق المزيد من المبيعات خلال الفترة القادمة، حتى الربع الثانى من العام. 

وكان هاتف iPhone 12 قد واصل تحقيق مبيعات قياسية بعدما أصبح الهاتف الأكثر مبيعا بتقنية  5G فى 2020 ، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 5 % فى أسبوع واحد فقط، حيث من التوقع أن يواصل تحقيق المزيد من المبيعات خلال الفترة القادمة من العام خاصة فى الربع الأول والثانى قبل إصدار هواتف آيفون 13 .




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