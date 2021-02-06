لعدم الإقبال عليه.. آبل قد توقف إنتاج هاتف iPhone 12 mini

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد تتوقف عن إنتاج هاتفها الأصغر حجما والأرخص ثمنا فى مجموعة هواتفها الأحدث آيفون 12 ، وهو هاتف iPhone 12 mini ، وذلك لقلة الإقبال الملحوظ على شرائه.





وبحسب موقع iMore فإن المحلل William Yang ويليام يانج، كشف أن شركة آبل قد توقف الإصدار تماما لهاتف iPhone 12 mini فى الربع الثانى من العام الحالى 2021 بعد إيراداته الضعيفة، بالإضافة إلى آبل ستتخلى عنه لصالح هواتفها iPhone 12 Pro والتى حققت مبيعات هائلة.









وعلى الرغم من أن شركة آبل لم توضح بشكل رسمى مصير هاتف iPhone 12 mini بعد قرارها تخفيض انتاجه بشكل كبير، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف لن يحقق مبيعات عالية فى الربع الثانى ، الأمر الذى يجعل من المحتمل أن تقوم آبل بتخفيض انتاجه بوحدات قليلة للغاية إلى حد يشبه التوقف.





ووفقا ل يانج فإن شركة آبل ستنتج نسبة أعلى بكثير من هواتف iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Pro ، بالإضافة إلى iPhone 11 بشكل أكبر مما كان متوقعًا في السابق.





ويعتبر هاتف iPhone 12 mini أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث ـأن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديث بعد هاتف iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة ، كما يأتى حجم هاتف iPhone 12 mini بحجم أصغر من هاتف iPhone SE .



