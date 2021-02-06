ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لعدم الإقبال عليه.. آبل قد توقف إنتاج هاتف iPhone 12 mini

السبت 06/فبراير/2021 - 09:00 م
آبل قد توقف إنتاج
آبل قد توقف إنتاج هاتف iPhone 12 mini
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد تتوقف عن إنتاج هاتفها الأصغر حجما والأرخص ثمنا فى مجموعة هواتفها الأحدث آيفون 12 ، وهو هاتف iPhone 12 mini ، وذلك لقلة الإقبال الملحوظ على شرائه. 

وبحسب موقع iMore فإن المحلل William Yang ويليام يانج، كشف أن شركة آبل قد توقف الإصدار تماما لهاتف iPhone 12 mini فى الربع الثانى من العام الحالى 2021 بعد إيراداته الضعيفة، بالإضافة إلى آبل ستتخلى عنه لصالح هواتفها iPhone 12 Pro والتى حققت مبيعات هائلة. 


وعلى الرغم من أن شركة آبل لم توضح بشكل رسمى مصير هاتف iPhone 12 mini بعد قرارها تخفيض انتاجه بشكل كبير، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف لن يحقق مبيعات عالية فى الربع الثانى ، الأمر الذى يجعل من المحتمل أن تقوم آبل بتخفيض انتاجه بوحدات قليلة للغاية إلى حد يشبه التوقف. 

ووفقا ل يانج فإن شركة آبل ستنتج نسبة أعلى بكثير من هواتف  iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Pro ، بالإضافة إلى iPhone 11 بشكل أكبر مما كان متوقعًا في السابق.

ويعتبر هاتف iPhone 12 mini  أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث ـأن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديث بعد هاتف  iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة ، كما يأتى حجم هاتف iPhone 12 mini بحجم أصغر من هاتف iPhone SE .  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

iPhone 12 mini يحصل على أسوأ هاتف آيفون حديث.. تعرف على عيوبه

تفوق على iPhone 6 .. هاتف iPhone 12 يحقق مبيعات قياسية

لا تستحق الشراء .. أسوأ 7 هواتف ذكية فى 2020

آبل توقف الدعم.. تعرف على هواتف آيفون التي لن تحصل على تحديث iOS 15 القادم

بعد تخفيض إنتاجه من آبل.. تعرف على عيوب هاتف iPhone 12 mini

أخبار التكنولوجيا.. آبل تصدم الملايين وتتخلى عن هواتف iPhone 6s.. وما هو تحد تيك توك المتسبب في انتحار الأطفال؟

ترشيحاتنا

تعرف على لون زي الأهلي أمام البايرن في كأس العالم للأندية

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

أخبار كورونا الفنية.. وفاة الشاعر نسيم العلم وتطورات الحالة الصحية لـ سيد رجب وخالد يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ

مفاجأة مذهلة.. نوع من المكسرات منظف سحري للملابس

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا