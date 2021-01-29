هاتف iPhone 12 mini يحصل على تقييم صادم فى مؤشر DxOMark للكاميرا

حصل هاتف iPhone 12 mini الهاتف الأصغر حجما والأرخص سعرا فى هواتف آيفون 12 ، على تقييم صادم فى أداء الكاميرا فى قبل موقع DxOMark الذى يعد أكبر مؤشر لتقييم كاميرات الهواتف في العالم.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iPhone 12 mini قد حصل على المركز الرابع عشر ب 122 نقطة بفارق كبير جدا عن هاتف +Huawei Mate 40 Pro ، التى يأتى فى المركز الأول ب 139 نقطة.









ويأتى هاتف بفارق كبير أيضا عن هاتف iPhone 12 Pro Max الذى يأتى فى المركز الخامس ب 130 نقطة، ويعتبر حصول الهاتف على المركز 14 تصنيفا صادما بعدما جاء قرار شركة آبل بخفض انتاج الهاتف بعدما حقق مبيعات قليلة ولم يستطع تلبية رغبات المستخدمين رغم فارق السعر عن الهواتف الأخرى فى السلسلة.





ويتميز هاتف iPhone 12 mini ب 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.





ويعتبر هاتف iPhone 12 mini أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث ـأن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديث بعد هاتف iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة ، كما يأتى حجم هاتف iPhone 12 mini بحجم أصغر من هاتف iPhone SE .



