ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هاتف iPhone 12 mini يحصل على تقييم صادم فى مؤشر DxOMark للكاميرا

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 ص
هاتف iPhone 12 mini
هاتف iPhone 12 mini يحصل على تقييم صادم فى مؤشر DxOMark
Advertisements
ندى على
حصل هاتف iPhone 12 mini الهاتف الأصغر حجما والأرخص سعرا فى هواتف آيفون 12 ، على تقييم صادم فى أداء الكاميرا فى قبل موقع DxOMark الذى يعد أكبر مؤشر لتقييم كاميرات الهواتف في العالم. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iPhone 12 mini قد حصل على المركز الرابع عشر ب 122 نقطة بفارق كبير جدا عن هاتف +Huawei Mate 40 Pro ، التى يأتى فى المركز الأول ب 139 نقطة. 


ويأتى هاتف بفارق كبير أيضا عن هاتف iPhone 12 Pro Max الذى يأتى فى المركز الخامس ب 130 نقطة، ويعتبر حصول الهاتف على المركز 14 تصنيفا صادما بعدما جاء قرار شركة آبل بخفض انتاج الهاتف بعدما حقق مبيعات قليلة ولم يستطع تلبية رغبات المستخدمين رغم فارق السعر عن الهواتف الأخرى فى السلسلة. 

ويتميز هاتف iPhone 12 mini ب 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة. 

ويعتبر هاتف iPhone 12 mini  أصغر هاتف فى سلسلة هواتف ايفون 12 ، بشاشة قياس5.4 بوصة حيث ـأن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون الحديث بعد هاتف iPhone SE الذى صدر بشاشة 4.7 بوصة ، كما يأتى حجم هاتف iPhone 12 mini بحجم أصغر من هاتف iPhone SE .
 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسعر أعلى وإمكانيات أقوى.. هاتف Mate 40 Pro من هواوي يهز عرش آيفون 12 برو

طرح سلسلة آبل الجديدة للبيع.. تعرف على سعر آيفون 12 في مصر

بعد وقف الدعم له.. عيوب في هاتف iPhone SE تجعلك تعيد التفكير قبل شرائه

أفضل هواتف شاومي بكاميرات فائقة الدقة في 2020

iPhone 12 mini يحصل على أسوأ هاتف آيفون حديث.. تعرف على عيوبه

هاتف iPhone 12 Mini يصمد ضد الكسر بعد إلقائه من 6 أقدام.. صور

ترشيحاتنا

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

عكس المتوقع.. أضرار وخيمة عند الإفراط في تناول عصير البرتقال

وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. 5 معلومات لا تعرفها عنه

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات

Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور