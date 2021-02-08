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تكنولوجيا

أرخص هاتف فلاج شيب فى الأسواق.. 5 مميزات فى Xiaomi Mi 10i

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:03 ص
5 مميزات فى هاتف
5 مميزات فى هاتف Xiaomi Mi 10i
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ندى على
من المعروف أن الهواتف الذكية الرائدة هى الأغلى سعرا ضمن كل الهواتف الموجودة فى الأسواق، ويأتى إلى جانبها فئة الهواتف القابلة للطى، والتى نمت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، مما يجعل شراء هاتف رائد بسعر مناسب يشكل عبئا كبيرا. 

 ومن الصعب إيجاد هاتف يتمتع بإمكانات قوية مثل هواتف الفلاج شيب أو الهواتف الرائدة بسعر رخيص إلا أن هاتف Xiaomi Mi 10i والذى أطلقته شركة شاومى الصينية من أفضل الهواتف الرئدة التى تتوفر بسعر مناسب، وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Mi 10i يتميز بعدد من الميزات التى جعلته يتفوق على اى هاتف آخر ويجعله أرخص هاتف رائد فى السوق. 


- الشاشة الكبيرة إلى جانب معدل التحديث العالى 

وأتى هاتف  Xiaomi Mi 10i يأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة  من نوع IPS LCD ، بجودة +FHD ، وتقنية HDR10 ، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية ، مع طبقة حماية Gorilla Glass 5 ، ونوتش فى أعلى الشاشة ، بالإضافة إلى معيار IP53 لمقاومة المياه ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

- كاميرات فائقة الدقة وتسجيل الفيديو بدقة 4K

ويأتى هاتف Xiaomi Mi 10i ب 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ثالثة بمستشعر للتكبير دقة 2 ميجا بيكسل ، مع مستشعر للعمقة دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 4K وتصوير الفيديو البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية. 

- أداء عال مع أفضل معالج لعام 2020 

وإلى جانب معالج Snapdragon 865 يعمل هاتف  Xiaomi Mi 10i مع نسختى مساحة تخزين داخلى 64 و 128  جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى من نوع  LPPDR4x سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى بطاقة microSD للتوسعة، مع  نظام التشغيل Android 10. 

- بطارية ذات سعة كبيرة مع شحن سريع بقوة 33 واط 

ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 10i  على بطارية بسعة 4820 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ شحن USB-C  كما يدعم الهاتف بطاقة SIM مزدوجة 5G/ 4G ، و Bluetooth 5.1 و GPS و وتقنية اتصال NFC. 

- سعر مناسب ينافس كل أسعار الهواتف الرائدة مرتفعة الثمن 

ويبلغ سعر الهاتف نسخة 6/64 حوالى 287 دولار أمريكى أى ما يعادل 4506 جنيه مصرى 
نسخة 6/128 حوالى 300 دولار أمريكى أى ما يعادل 4710 جنيه مصرى 
نسخة 8/128 حوالى 328 دولار أمريكى أى ما يعادل 5149 جنيه مصرى

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