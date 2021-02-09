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تكنولوجيا

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Redmi K40

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:01 م
شاومى تعلن الموعد
شاومى تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتف Redmi K40
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ندى على
أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها Redmi K40 والتى تصدر تحت علامتها التجارية Redmi ريدمى، وذلك فى 25 فبراير الحالي، وسط تسريبات بأن الهواتف ستأتى مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد Snapdragon 888.


وبحسب موقع GSMArena فإن نائب رئيس شركة ريدمى Lu Weibing أكد موعد إطلاق الهواتف فى 25 فبراير المقبل عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع Weibo الصيني، ومن المقرر أن تصدر الهواتف بـ3 نسخ وهى هاتف  Redmi K40 و K40S Redmi و K40 Pro Redmi . 




ومن المتوقع أن تبلغ هواتف Redmi K40 سعر 465 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 7285 جنيها مصريا، وذلك لأصغر نسخة. 


وستأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة. 


وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر  Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 . 
 

وتحتوى هواتف Redmi K40  على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة ، إلا أن السعة الفعلية لها من المقرر أن تكون 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. 
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