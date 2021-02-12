شاهد.. أول صور لهاتف Mi 11 Ultra القادم من شاومى بإمكانات خارقة

كشفت تسريبات أن شاومى تعتزم إطلاق هاتفين آخرين إلى جانب هاتف MI 11 PRO الذى سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجارى، حيث سيكون الهاتفان عبارة عن هاتف بإمكانات عالية وهو Mi 11 Ultra وهاتف آخر رخيص الثمن وهو Mi 11 Lite .

كما كشفت التسريبات أول صور لهاتف Mi 11 Ultra الذى سيعد مفاجآة كبيرة بالنسبة لمستخدمى هواتف شاومى حيث سيصدر بسعر أرخص من هاتف MI 11 PRO بالإضافة إلى الإمكانات المتميزة.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن هاتف Mi 11 Ultra سيأتى بشاشة قياس 6.8 بوصة مع حواف منحنية دقة+ WQHD ، معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع دعم IP68 لمقاومة الماء والغبار ، وطبقة حماية للشاشة من نوعCorning Gorilla Glass Victus ، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.





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وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف Mi 11 Ultra بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية أيضا بدقة 48 ميجا بيكسل مع زووم 10x بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل.









وسيعمل هاتف Mi 11 Ultra بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.









وسيحتوى هاتف Mi 11 Ultra على بطارية مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن اللاسلكى بقوة 67 واط بالإضافة إلى الشحن السلكى بقوة 67 واط، وشحن لا سلكي السريع أيضا بنفس المعدل، والشحن العكسى 10 واط.