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تكنولوجيا

شاهد.. دعم شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro بطبقة حماية ضد الكسر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:22 ص
شاشة هاتف Redmi Note
شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro تستطيع الصمود ضد الكسر
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ندى على
نشرت شركة ريدمى الصينية التابعة لشركة شاومى، مقطع فيديو جديد لهاتف Redmi Note 9 Pro يظهر متانة الشاشة ضد الكسر.

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصيني فإن الرئيس التنفيذى لشركة ريدمى  Lu Weibong أبرز على صفحته الرسمية بموقع Weibo الصينى ، نوع الزجاج المستخدم فى الهاتف والذى يأتى مع طبقة حماية ضد الخدوش والكسر من نوع Gorilla Glass 5 . 


ويظهر الفيديو عارضة أزياء ترتدى حذاء بكعب عال تحاول المرور على شاشة الهاتف بحذائها فى محاولة لكسره ولكن نظرا لقوة نوع الزجاج لا يتأثر الهاتف تماما. 

ويأتى هاتف Redmi Note 9 Pro 5G بشاشة قياس 6.67 بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، كما يمكنك وضع معدل التحديث على 6 أوضاع بداية من 30 حتى 120 هيرتز. 

أما الكاميرات فيحتوى على كاميرا أساسية رباعية بدقة 108 ومع كاميرا بمستشعر بزاوية العريضة 8 ميجا بيكسل و مستشعرات للاتساع والعمق  2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 Pro 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G  يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

ويحتوي Redmi Note 9 Pro 5G على بطارية كبيرة سعة 4820 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط من خلال منفذ شحن USB-C، أى أنه يستطيع الشحن من 0 حتى 100% فى 58 دقيقة فقط. 

ويمكنك مشاهدة الفيديو من خلال هذا الرابط 

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