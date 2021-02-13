شاهد أول فيديو لهاتف Mi 11 Ultra القادم من شاومي بكاميرات غريبة

كشفت تسريبات أول فيديو لهاتف Xiaomi Mi 11 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية خلال الأسابيع القادمة، ولك بعد تداول عدد من الصور للهاتف الذى من المفترض أن يكون بسعر أرخص من هاتف MI 11 PRO، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات الكبيرة.





وبحسب موقع TrueTech Technology فإنه قد تم تسريب فيديو على موقع يوتيوب لأحد المراجعين لهواتف شاومى يظهر فيه هاتف Mi 11 Ultra بنسختين باللون والأسود ويستعرض فيه إمكانات الكاميرا التى تبدو غريبة حيث تأتى بشاشة خلفية مقاس 1 بوصة بجوار الكاميرات





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كما يظهر الفيديو الإمكانات الكبيرة للكاميرات حيث تأتى إحداها مع نتوء ضخم للكاميرا حيث تستطيع التكبير حتى 120X مع وحدات periscope، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.





وإلى جانب الكاميرا الأساسية لهاتف Mi 11 Ultra بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية أيضا بدقة 48 ميجا بيكسل مع زووم 10x بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل.













وسيأتى هاتف Mi 11 Ultra بشاشة قياس 6.8 بوصة مع حواف منحنية دقة+ WQHD ، معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع دعم IP68 لمقاومة الماء والغبار ، وطبقة حماية للشاشة من نوعCorning Gorilla Glass Victus ، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.





وسيعمل هاتف Mi 11 Ultra بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 ،مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن اللاسلكى بقوة 67 واط بالإضافة إلى الشحن السلكى بقوة 67 واط، وشحن لا سلكي السريع أيضا بنفس المعدل، والشحن العكسى 10 واط.



