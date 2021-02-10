سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

يفضل الكثير من الأشخاص تسخين الخبز على نار الموقد ، ورغم أنه طريقة سريعة لتسخين الخبز، خاصة بعد حفظه في الثلاجة ، إلا أنه عادة ما يكون كارثة ؛ يسبب العديد من المشاكل الصحية ويسبب السرطان.
ووفقًا لـ health24 ، فإن تسخين الخبز على النار يؤدي إلى إفراز مادة الأكريلاميد ، وهي مادة خطيرة تسبب السرطان.
فهي لا تتوقف عند تسخين الخبز فحسب، بل تزداد المخاطر كلما طالت مدة إشعال النار في الخبز، سيتحول اللون إلى اللون الأسود، يزيد مادة الأكريلاميد بنسبة أكبر مما يجعلها أكثر خطورة وضررًا.
وفقًا للأبحاث العلمية المنشورة حول مخاطر الخبز المحمص ، فكلما أصبح الخبز مطحونًا ، أصبح لونه أغمق أو يحمل بعض النقاط السوداء نتيجة تسخينه فوق النار ، كلما زادت المواد المسرطنة.