سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

ووفقًا لـ health24 ، فإن تسخين الخبز على النار يؤدي إلى إفراز مادة الأكريلاميد ، وهي مادة خطيرة تسبب السرطان.









فهي لا تتوقف عند تسخين الخبز فحسب، بل تزداد المخاطر كلما طالت مدة إشعال النار في الخبز، سيتحول اللون إلى اللون الأسود، يزيد مادة الأكريلاميد بنسبة أكبر مما يجعلها أكثر خطورة وضررًا.







