صودا الخبز.. 6 علاجات سريعة تخلصك من ألم اللثة





4. بالثوم



اصنعى عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.





5.علاج الخراج بالبصل



اصنعى عجينة بسحق البصل طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.





6.الضغط بارد





يساعد الضغط البارد فىتقليل الألم والتورم فقط ضعى مكعبات الثلج في منشفة جافة وضعى الكمادة على جلدك بالقرب من المنطقة المصابة ويمكن استخدام الضغط لمدة 15 دقيقة وقد يتكرر هذا عدة مرات في اليوم.



المراجع









امزجى بضع قطرات من زيت الأوريجانو الأساسي على كرة القطن أو المسحة. اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم اشطفيه.