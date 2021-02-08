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مرأة

صودا الخبز.. 6 علاجات سريعة تخلصك من ألم اللثة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

 إذا كنت تعانى من الخراج فى اللثة وتعانى من ألامه المزعجة يمكن وفقا لموقع webmd استخدام العلاجات المنزلية التالية جنبًا إلى جنب مع العلاجات الموصوفة لعلاج  خراج الأسنان فى البيت

1. شطف المياه المالحة

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام العادي مع نصف كوب من ماء الصنبور الدافئ واشطفى فمك بالماء المالح. حاولى أن تمضمضى به داخل فمك لمدة دقيقتين على الأقل وابصقى الماء للخارج وكررى ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم.

2. صودا الخبز

اخلطي نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء ورشة ملح واغسلى المزيج في فمك لمدة تصل إلى خمس دقائق.
ثم ابصقيه ، وكررى حتى الانتهاء من الخليط ويمكنك تكرار ذلك مرتين يوميًا.

3. زيت الأوريجانو الأساسي

امزجى بضع قطرات من زيت الأوريجانو الأساسي على كرة القطن أو المسحة. اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم اشطفيه.

4. بالثوم

اصنعى عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

5.علاج الخراج بالبصل
اصنعى عجينة بسحق البصل  طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

6.الضغط بارد

يساعد الضغط البارد فىتقليل الألم والتورم فقط ضعى مكعبات الثلج في منشفة جافة وضعى الكمادة على جلدك بالقرب من المنطقة المصابة ويمكن استخدام الضغط لمدة 15 دقيقة وقد يتكرر هذا عدة مرات في اليوم.

المراجع


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