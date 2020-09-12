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ديني

من دعاء النبي.. 8 كلمات لعلاج الخراج أو الدمل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
8 كلمات لعلاج الخراج
8 كلمات لعلاج الخراج أو الدمل
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محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن ‏من دعاء النبي‬⁩ (صلى الله عليه وسلم) لعلاج البثور مع الأخذ بأسباب التطبّب: ‏"اللهم مُصَغِّرَ الكبِيرِ، ومُكَبِّرَ الصَّغِيرِ، صَغِّرْ ما بِي".


وأوضح الجفري عبر "فيس بوك": "البثور جمع بثْرة وهي الخُرّاج أو الدُمّل".


وأضاف رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات أن ‏من دعاء النبي‬⁩ (صلى الله عليه وسلم) عند الكَرْب: ‏"لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العظيم، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ السّمٰواتِ ورَبُّ الأرضِ ربُّ العَرْشِ الكريم".


وفسر الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، عبر صفحته على "فيسبوك"، قوله تعالى: {وأَنزَلنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.‬


وأوضح: "أنزلنا إليك الذكر: القرآن الكريم، ‫لتُبيّن للناس ما نُزِّل إليهم هي: السُنة النبوية، ‫ولعلّهم يتفكرون: انطلاق الفكر في ميدان الاجتهاد المبني على أساس راسخ من فهم الكتاب ببيان السنة".‬


واختتم أن من يُشكّك في السُنّة الشريفة يضرب هذه السلسلة النورانية في حلقتها الوسطى، ومن يرفض انطلاق الفكر في الاجتهاد وفق قواعده العلمية يضرب هذه السلسلة في حلقتها الأخيرة، فيتحول فهم الدين، حينئذ، إلى فوضى عارمة هادمة ينتشر فيها التطرف بِشقّيه الإسلامي والعلماني.‬
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