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رياضة

ليس بي إن سبورت فقط .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:00 ص
الأهلي
الأهلي
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عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلى فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن نطلق أحداث مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديدد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام فى قطر خلال الفرة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.

وخسر الأهلي في نصف النهائي بثنائية نظيفة أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بينما سقط بالميراس بطل كوبا ليبرتادورس في واحدة من مفاجآت البطولة بهدف نظيف أمام فريق تيجريس أونال المكسيسكي.

وتأمل كتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في جلب الميدالية الرسمية الثالثة في تاريخ مصر ببطولات "فيفا" رغم صعوبة المهمة بمواجهة العملاق اللاتيني الشهير بالميراس.

وفي تاريخ كرة القدم المصرية هناك تتويجان فقط بميداليات في بطولات رسمية يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخرها مسجل باسم النادي الأهلي في مونديال 2006 في اليابان عندما حقق رجال المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الميدالية البرونزية بعد التغلب على كلوب أمريكا المكسيكي بطل أمريكا الجنوبية في لقاء المركز الثالث.

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