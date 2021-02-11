منظمة الصحة العالمية تثبت صحة استراتيجية اللقاح في المملكة المتحدة

أكدت التوجيهات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وجهة النظر البريطانية القائلة بأن لقاح استرازينكا - اوكسفورد آمن لجميع البالغين، وأنه يجب تأجيل جرعته الثانية.





وقوبلت الاستراتيجية البريطانية، المتمثلة في تقديم اللقاح لأكثر من 65 عامًا وتأخير الجرعة الثانية، بتشكك من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين منع بعضهم أكثر من 65 عامًا من تلقي لقاح استرازينكا، مشيرين إلى نقص البيانات التي تثبت فعاليته.





ولكن التوجيهات الجديدة الصادرة عن مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية نشرت يوم الخميس استشهدت ببيانات تظهر استجابات مناعية جيدة من كبار السن من اللقاح.





وقالت المجموعة: "يشير هذا إلى أنه من المحتمل أن يكون اللقاح فعالًا في كبار السن". تشير بيانات التجربة إلى أن اللقاح آمن لهذه الفئة العمرية. مع الأخذ في الاعتبار مجمل الأدلة المتاحة ، توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق ".





ووجدت المجموعة أيضًا أن "فعالية اللقاح تميل إلى أن تكون أعلى عندما تكون الفترة الفاصلة بين الجرعات أطول" ، وخلصت إلى أن الدول الأخرى يجب أن تتبع خطط الجرعات البريطانية مع اللقاح.



