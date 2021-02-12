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مرأة

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:01 م
الجزء الأكثر جاذبية
الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك
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حياة عبد العزيز
قال خبراء الأبراج أن لكل شخص جزء أكثر جاذبية في الجسم، لذلك نستعرض الجزء الأكثر جاذبية من جسمك بناءً على برجك وفقا لموقع "novosti".

1- برج الحمل

يحكم برج الحمل الرأس ، لذلك من المرجح أن يجذب برج الحمل الناس باستخدام عقولهم ووجههم.

قد يناسب الأشخاص من برج الحمل القبعات وعصابات الرأس وإكسسوارات الشعر الأخرى، أو ربما تقوم بقص شعرك بأساليب جريئة.

2- الثور 

يتمتع الثور بأعناق وأصوات جذابة - ربما يكون لديهم رقبة طويلة رفيعة مع عظام ترقوة لتتناسب معها، أو ربما لديهم رقبة قوية وسميكة على أكتاف عضلية.

3- الجوزاء 

يحكم الجوزاء اليدين والذراعين والرئتين - كل الأشياء التي تستخدمها للدردشة والتواصل مع كل شخص تقابله، كما ذكائك وسحرك هما أعظم أصولك كجوزاء.

4- السرطان 

القلب هو الأكثر جاذبية لمواليد السرطان.

5- الأسد 

يتمتع مواليد برج الأسد بشعر ناعم وجذاب لللأنظار.

6- العذراء

يتمتع مواليد برج العذراء بلياقة بدنية للاهتمام كثيرا بصحتهم.

7- الميزان 

يفضل مواليد برج الميزان كل أعضاء جسمهم الداخلية لذلك يهتمون بالنظام الغذائي.

8- العقرب 

مواليد برج العقرب يميلون إلى الاهتمام بنظافتهم الشخصية.

9- القوس

يحكم مواليد القوس منطقة الوركين والفخذين ومنطقة المؤخرة من الجسم ، والنصف السفلي من أجسامهم.

10- الجدي

يمتلك الجدي هياكل عظمية جميلة ويسيطرون على الجلد والأسنان.

11- الدلو 

برج الدلو مرتبط بجهاز الدورة الدموية الذي يشمل أي شيء من الكاحلين إلى القلب.

12- الحوت 

يرتبط الحوت بالقدم وقد يعني هذا أحد شيئين - أنت عالمي أو بوهيمي.

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