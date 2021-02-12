يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك



قال خبراء الأبراج أن لكل شخص جزء أكثر جاذبية في الجسم، لذلك نستعرض الجزء الأكثر جاذبية من جسمك بناءً على برجك وفقا لموقع "novosti".





1- برج الحمل





يحكم برج الحمل الرأس ، لذلك من المرجح أن يجذب برج الحمل الناس باستخدام عقولهم ووجههم.





قد يناسب الأشخاص من برج الحمل القبعات وعصابات الرأس وإكسسوارات الشعر الأخرى، أو ربما تقوم بقص شعرك بأساليب جريئة.





2- الثور





يتمتع الثور بأعناق وأصوات جذابة - ربما يكون لديهم رقبة طويلة رفيعة مع عظام ترقوة لتتناسب معها، أو ربما لديهم رقبة قوية وسميكة على أكتاف عضلية.





3- الجوزاء





يحكم الجوزاء اليدين والذراعين والرئتين - كل الأشياء التي تستخدمها للدردشة والتواصل مع كل شخص تقابله، كما ذكائك وسحرك هما أعظم أصولك كجوزاء.





4- السرطان





القلب هو الأكثر جاذبية لمواليد السرطان.





5- الأسد





يتمتع مواليد برج الأسد بشعر ناعم وجذاب لللأنظار.





6- العذراء





يتمتع مواليد برج العذراء بلياقة بدنية للاهتمام كثيرا بصحتهم.





7- الميزان





يفضل مواليد برج الميزان كل أعضاء جسمهم الداخلية لذلك يهتمون بالنظام الغذائي.





8- العقرب





مواليد برج العقرب يميلون إلى الاهتمام بنظافتهم الشخصية.





9- القوس





يحكم مواليد القوس منطقة الوركين والفخذين ومنطقة المؤخرة من الجسم ، والنصف السفلي من أجسامهم.





10- الجدي





يمتلك الجدي هياكل عظمية جميلة ويسيطرون على الجلد والأسنان.





11- الدلو





برج الدلو مرتبط بجهاز الدورة الدموية الذي يشمل أي شيء من الكاحلين إلى القلب.





12- الحوت





يرتبط الحوت بالقدم وقد يعني هذا أحد شيئين - أنت عالمي أو بوهيمي.



