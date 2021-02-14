مصر تمنع استخدام مادة مسرطنة فى صنع الخبز.. اعرف الأسباب

قال محمد فتحي سالم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، إنه فى سنة 1990 قامت اليابان بحظر منع دخول برومات البوتاسيوم في صناعة المخبوزات بشكل عام وبعدها سنة 1993 قامت منظمة الصحة العالمية بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميا لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي. البوتاسيومالبوتاسيومالبروستاتا





وأوضح فتحي سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، مادة الفيجيتار التي تستخدم في المنازل تحتوي على برومات البوتاسيوم مؤكدا أن مادة برومات البوتاسيم تعمل علي جعل الخبز ذو ملمس ناعم .



