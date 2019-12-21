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أخبار البلد

لأول مرة.. إنتاج الخبز البلدي من عجين القمح والبطاطا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:13 م
الخبز البلدي
الخبز البلدي
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جمال صلاح الدين
نجح الدكتور عبد المنعم الجندى وكيل محطة بحوث سخا، فى إنتاج خبز بلدى عالى الجودة من عجينة القمح والبطاطا إضافة لأستنبات ٥٢ هجين من بذور البطاطا، لافتا الى إمكانية زيادة إنتاجية الفدان الى ٣٠ طنا .

وقال الدكتور عبد المنعم الجندى للإعلامى محمد غانم عبر فضائية القاهرة والناس ٢ ، إن البطاطا هى الحل الأمثل لتوفير ٢٨ مليار جنيه سنويا لاستيراد القمح اللازم لصناعة الخبز البلدى، مشيرا إلى أن الخبز الجديد مكون من ٥٠ % من البطاطا الجنيدية وهى منزوعة السكر و ٥٠ % من دقيق القمح .

وأوضح الجندى انه قادر على إنتاج رغيف الخبز من عجينة البطاطا منزوعة السكر بدون قمح اذا تم التوسع فى زراعتها، لافتا الى أن مصر تستورد ١٦ مليون طن سنويا، لتوفير الخبز المدعم، وأن نجاحه فى استنباط البطاطا منزوعة السكر يفتح الأمل لمصر فى الاستغاء عن استيراد القمح .
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