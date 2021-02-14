مجربة وفعالة.. حيل سريعة تخلصك من إنسداد الأنف

حيل سريعة يمكن أن تخلصك من ا نسداد الأنف بسبب الزكام أو الإنفلونزا لتتنفسى بشكل أفضل.





إليك طرق مجربة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





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البخار

طريقة سريعة وسهلة للحد من آلام



محلول ملحي يمكنك علاج انسداد الأنف عند النوم عن طريق الاستحمام بماء ساخن فهو يساعد على تنفسك على الأقل لفترة قصيرة.

ضع منشفة فوق رأسك وضع رأسك فوق الحوض. اسمح للبخار بالتراكم وخذ نفسًا عميقًا. احرص على عدم حرق وجهك بالماء الساخن أو البخار.

طريقة سريعة وسهلة للحد من آلام الجيوب الأنفية وتخفيف انسداد الأنف ويمكن أن يؤدي استنشاق هذا الهواء الرطب إلى تهدئة الأنسجة المتهيجة وتورم الأوعية الدموية في الأنف والجيوب الأنفية و علاج انسداد الانف من جهة واحدة.ضع منشفة فوق رأسك وضع رأسك فوق الحوض. اسمح للبخار بالتراكم وخذ نفسًا عميقًا. احرص على عدم حرق وجهك بالماء الساخن أو البخار.









الضغط الدافئ



انسداد الأنف يساعد على فتحقم أولًا بنقع منشفة في ماء دافئ. قم بعصر الماء من المنشفة، ثم قم بطيها وضعها على أنفك وجبينك. يمكن أن يوفر الدفء الراحة من أي ألم ويساعد في تخفيف الالتهاب في فتحتي الأنف. كرر هذا كلما لزم الأمر.

مزيلات الاحتقان



تتناول مزيلات الاحتقان لأكثر من ثلاثة أيام دون إشراف الطبيب، قد يؤدي مزيل احتقان الأنف إلى تفاقم احتقان الأنف وانسدادها.





الغرغرة بالماء المالح

