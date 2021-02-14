مجربة وفعالة.. حيل سريعة تخلصك من إنسداد الأنف

حيل سريعة يمكن أن تخلصك من انسداد الأنف بسبب الزكام أو الإنفلونزا لتتنفسى بشكل أفضل.
إليك طرق مجربة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
البخار
طريقة سريعة وسهلة للحد من آلام الجيوب الأنفية وتخفيف انسداد الأنف ويمكن أن يؤدي استنشاق هذا الهواء الرطب إلى تهدئة الأنسجة المتهيجة وتورم الأوعية الدموية في الأنف والجيوب الأنفية وعلاج انسداد الانف من جهة واحدة.
محلول ملحي
ضع منشفة فوق رأسك وضع رأسك فوق الحوض. اسمح للبخار بالتراكم وخذ نفسًا عميقًا. احرص على عدم حرق وجهك بالماء الساخن أو البخار.
طريقة سريعة وسهلة للحد من آلام الجيوب الأنفية وتخفيف انسداد الأنف ويمكن أن يؤدي استنشاق هذا الهواء الرطب إلى تهدئة الأنسجة المتهيجة وتورم الأوعية الدموية في الأنف والجيوب الأنفية وعلاج انسداد الانف من جهة واحدة.
محلول ملحي
يمكنك علاج انسداد الأنف عند النوم عن طريق الاستحمام بماء ساخن فهو يساعد على تنفسك على الأقل لفترة قصيرة.
ضع منشفة فوق رأسك وضع رأسك فوق الحوض. اسمح للبخار بالتراكم وخذ نفسًا عميقًا. احرص على عدم حرق وجهك بالماء الساخن أو البخار.
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الضغط الدافئ
يساعد على فتح انسداد الأنف قم أولًا بنقع منشفة في ماء دافئ. قم بعصر الماء من المنشفة، ثم قم بطيها وضعها على أنفك وجبينك. يمكن أن يوفر الدفء الراحة من أي ألم ويساعد في تخفيف الالتهاب في فتحتي الأنف. كرر هذا كلما لزم الأمر.
مزيلات الاحتقان
تتناول مزيلات الاحتقان لأكثر من ثلاثة أيام دون إشراف الطبيب، قد يؤدي مزيل احتقان الأنف إلى تفاقم احتقان الأنف وانسدادها.
الغرغرة بالماء المالح
تساعد فى علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتقلل المخاط الذي يحتوي على البكتيريا والمواد المسببة للحساسية ويخففها. لتجربة هذا العلاج في المنزل ، قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء. تمضمض به حول فمك وحلقك. ثم ابصقه.