أبسط 5 طرق منزلية لعلاج جفاف الأنف شتاء.. تعرف عليها

عند الحديث عن جفاف الأنف ، فقد يكون الأمر غير مريح لكثير من الناس، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن يسبب جفاف الأنف أيضًا صداعًا طويلًا لا يزول من تلقاء نفسه، ويحدث الأنف الجاف عندما تجف الممرات الأنفية الداخلية ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تقشر الغشاء المخاطي الداخلي للأنف، ولكن جفاف الأنف يمكن أن يكون سببه أشياء أخرى مثل نقص التغذية والجفاف والطقس الجاف والحساسية، كما يمكن أن تكون بعض الأدوية أيضًا سببًا وراء هذه المشكلة، وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في علاج جفاف الأنف، فهو ليس مرضًا ولا ينتج عن أي مشكلة صحية خطيرة، لكنه يمكن أن يسبب عدم الراحة وتراكم مخاطر صحية مختلفة مثل الجيوب الأنفية والصداع المزعج، وإذا تم تجاهلها يمكن أن يؤدي انسداد الأنف أيضًا إلى مشاكل في الرؤية والتنفس، وفي مثل هذه الحالات من المهم أن يتبع الشخص نظامًا غذائيًا مناسبًا ويحافظ على رطوبته، إلى جانب علاج أنفه.





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لذا نستعرض لك بعض العلاجات المنزلية لعلاج جفاف الأنف بشكل طبيعي وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth”





1. زيت جوز الهند

تم العثور على زيت جوز الهند في كل أسرة تقريبًا، حيث يستخدم كعلاج طبيعي للعديد من الأغراض، من العناية بالبشرة إلى العناية بالشعر، كما أن زيت جوز الهند صديق للعديد من مشاكل الشتاء، بما في ذلك جفاف الأنف، حيث يساعد بشكل أساسي في توفير بشرة ملطفة وناعمة، كما يشتهر زيت جوز الهند بعلاج حب الشباب وحروق الشمس وعلامات التمدد وتشقق الشفاه والهالات السوداء وحتى الجفاف، فهو لن يرطب أنفك فقط بل يريحك أيضًا من الأعراض الأخرى مثل الحكة والاحمرار، كما يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا تجعله عامل شفاء أيضًا، فقط ضع زيت جوز الهند على أنفك وحوله، وستحصل على النتائج المرجوة في غضون أيام قليلة.





2. مرطب

يعطي المرطب فوائد مماثلة لزيت جوز الهند، حيث يساعد في جعل بشرة أنفك الصلبة والجافة ناعمة ويقلل أيضًا من الحكة، كما يساعد المرطب أو المستحضر أيضًا في إزالة خلايا الجلد الميتة التي تبدأ في الكشط من أنفك، يمكنك بسهولة العثور على المرطبات في الأسواق فقط ضعي المرطب أو المستحضرات المهدئة على الجزء الجاف والحكة من أنفك على الأقل مرتين في اليوم.





3. الفازلين

يستخدم الفازلين أيضًا أكثر من غيره خلال فصل الشتاء. إلى جانب الحفاظ على ترطيب الجلد ، فهو يساعد أيضًا في التغذية. يعد الفازلين أحد أفضل الطرق لترطيب وترطيب البشرة الجافة في أنفك. خذ بعض الفازلين على أطراف أصابعك وقم بتطبيقه بشكل صحيح داخل أنفك. ومع ذلك ، تأكد من عدم تطبيق الكثير منه. والهلام النفطي ليس سيئًا بالنسبة لك طالما أنك تقوم بتطبيقه خارجيًا. لا تستخدميه داخل أنفك بانتظام. إذا قمت بذلك ، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة على المدى الطويل لرئتيك.





4. زيت فيتامينE

يعتبر زيت فيتامين E أيضًا علاجًا مفيدًا جدًا لجفاف الأنف، هناك كبسولات زيت فيتامين متاحة للشراء في السوق، ويمكنك استخدامه لوضعه على أنفك وحوله، يُعرف فيتامينE باحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة فيه والتي تعد مفيدة للعناية بالبشرة والشعر، ويتوفر زيت فيتامينE في كبسولات وكذلك زيت خام، ويمكنك إما وضع الزيت مباشرة على أنفك الجاف أو ثقب كبسولة من هذا الزيت، كما يمكن وضع زيت فيتامين E مباشرة على الجلد لتحسينه، فهو يساعد في تحييد الجذور الحرة التي تتلف خلايا الجلد ويعمل كعامل شفاء لمشاكلك الجافة.





5. البخار

أثبتت المعالجة بالبخار قيمتها مرارًا وتكرارًا، إلى جانب تنظيف أنفك، يساعد البخار أيضًا في تلطيف بشرتك وشفائها، فالبخار هو الطريقة الأكثر فائدة لانسداد المخاط وجفاف الأنف أيضًا، وإذا كنت تعاني من البرد أو أي حساسية، فحتى الطبيب سوف ينصحك بالقيام بعملية التبخير، وسوف يساعد في تجديد وشفاء جفاف الأنف، حيث يعمل البخار على فتح مسام الجلد مما يساعد على تجنب أي نوع من أنواع العدوى، افعلي ذلك لمدة 10 دقائق على الأقل للتخفيف من التهيج.