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مرأة

دراسة: سيلان الأنف علامة على الإصابة بـ فيروس كورونا.. لهذا السبب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:30 م
سيلان الأنف علامة
سيلان الأنف علامة على الإصابة بـ فيروس كورونا
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة كينجز بلندن، انه على مدى الأشهر الـ11 الماضية ، لاحظ المسعفون مجموعة محيرة من أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كـ اضطرابات المعدة والتعب والصداع إلى الطفح الجلدي على الجسم وداخل الفم ، والتي يطلق عليها "لسان كوفيد".

وتابع الباحثون، ان هناك ثلاثة أعراض لعدوى فيروس كورونا المستجد ظلت ثابتة، وهم : سعال جديد ومستمر، وارتفاع في درجة الحرارة ، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح الباحثون، أنه يجب إدراج سيلان الأنف في القائمة الرسمية لأعراض فيروس كورونا؛ حيث أن العديد من مرضى Covid-19 يظهرون في البداية بعلامات نزلات البرد العادية.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور عالم الأوبئة في King’s College London، الذي شارك في دراسة رئيسية تتبع أعراض فيروس كورونا المستجد Covid ، على الناس الحذر إذا شعروا بنوبة برد، حيث ان سيلان الأنف يمكن ان يكون احد اعراض فيروس كورونا.

ويشير الأطباء أيضًا، إلى حقيقة أن منظمة الصحة العالمية أشادت انه تتضمن بالفعل أعراض نزلات البرد جزء من أعراض فيروس كورونا كوفيد؛ حيث يتفق خبراء الفيروسات على أن أعراض فيروس كورونا بحاجة إلى التحديث حتى يأخذوا الأشخاص احتياطاتهم لمنع نقل العدوى.

وأفاد البروفيسور لورانس يونغ  عالم الفيروسات في جامعة وارويك، انه من الصعب التوصل إلى مجموعة مشتركة من أعراض فيروس كورونا؛ حيث انها تختلف من شخص لأخر ولكن علينا الحذر حتى مع ظهور أعراض البرد؛ حيث وجدت انها في بعض الحالات أنها سرعان ما تتحول إلى الأعراض المعروفة للفيروس.
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