كيف يتحور فيروس كورونا .. دراسة تكشف حيلة مخادعة

تمكن فيروس كورونا المستجد من تطوير عددًا من الطفرات المقلقة ، مما أدى إلى ظهور العديد من المتغيرات الجديدة حول العالم. الآن ، ألقت دراسة جديدة الضوء على كيفية تحور الفيروس بسهولة كبيرة ولماذا تساعد هذه الطفرات على "الهروب" من الاستجابة المناعية للجسم.





وطبقا لما جاء فى موقع " livescience " وجد الباحثون في الدراسة أن SARS-CoV-2 ، " وجد الباحثون في الدراسة أن SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كوفيد - 19 أنه غالبًا ما يتحور بمجرد حذف أجزاء صغيرة من شفرته الجينية، وعلى الرغم من أن الفيروس لديه آلية "التدقيق" الخاصة به والتي تعمل على إصلاح الأخطاء أثناء تكاثر الفيروس ، إلا أن الحذف لن يظهر على رادار المدقق.





قال كبير مؤلفي الدراسة بول دوبريكس ، مدير مركز أبحاث اللقاحات في جامعة بيتسبرغ ، لـ Live Science: "إنه ذكي بشكل شيطاني". "لا يمكنك إصلاح ما ليس هناك." ما هو أكثر من ذلك ، بالنسبة لـ SARS-CoV-2 ، تظهر عمليات الحذف هذه بشكل متكرر في أماكن مماثلة على الجينوم ، وفقًا للدراسة التي نُشرت في 3 فبراير في مجلة Science .





هذه هي المواقع التي ترتبط فيها الأجسام المضادة للأشخاص بالفيروس وتثبطه، ولكن بسبب عمليات الحذف هذه لا تستطيع بعض الأجسام المضادة التعرف على الفيروس.





شبه دوبريكس المحذوفات بسلسلة من الخرز حيث ظهرت حبة واحدة، قد لا يبدو ذلك مشكلة كبيرة ، لكن بالنسبة إلى الجسم المضاد ، فهو "مختلف تمامًا" ، كما قال. "هذا الغياب الصغير الضئيل له تأثير كبير وضخم"

عمليات الحذف الخادعة

لاحظ دوبريكس وزملاؤه عمليات الحذف هذه لأول مرة في مريض مصاب بفيروس كورونا لفترة طويلة غير معتادة - 74 يومًا، كان لدى المريض ضعف في جهاز المناعة ، مما منعه من التخلص من الفيروس بشكل صحيح.





قال الباحثون إنه خلال فترة العدوى الطويلة ، بدأ الفيروس التاجي في التطور حيث لعب دور "القط والفأر" مع الجهاز المناعي للمريض ، مما أدى في النهاية إلى تطوير عمليات الحذف.





وتساءلوا عن مدى شيوع عمليات الحذف هذه. استخدموا قاعدة بيانات تسمى GISAID لتحليل حوالي 150000 تسلسل جيني لـ SARS-CoV-2 تم جمعها من عينات حول العالم. وظهر نمط. قال المؤلف الرئيسي للدراسة كيفين مكارثي ، الأستاذ المساعد في البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة الجزيئي في جامعة بيتسبرغ: "بدأت عمليات الحذف هذه في اصطفاف مواقع متميزة للغاية".





وقال: "ظللنا نراهم مرارًا وتكرارًا" في عينات SARS-CoV-2 التي تم جمعها من أجزاء مختلفة من العالم في أوقات مختلفة، وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية يبدو أن سلالات الفيروسات هذه كانت تطور عمليات الحذف هذه بشكل مستقل بسبب "الضغط الانتقائي المشترك".





وأطلق الباحثون على هذه المواقع اسم "مناطق الحذف المتكررة"لاحظوا أن هذه المناطق تميل إلى الحدوث في بقع على بروتين ارتفاع الفيروس حيث تتحد الأجسام المضادة لتعطيل الفيروس، وقال مكارثي: "أعطانا ذلك أول دليل على أن عمليات الحذف هذه ربما أدت إلى" الهروب "أو تطور [الفيروس] بعيدًا عن الأجسام المضادة التي ترتبط به".



