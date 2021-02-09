دراسة تحدد 5 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

حددت دراسة نُشرت في مجلة Nature خمسة أماكن رئيسية تنتشر بها عدوى الاصابات لفيروس كورونا بشكل سريع جدا عن باقى أماكن التجمعات الأخرى ما يتطلب ضرورة توخى الحذر عند الذهاب لهذه الأماكن وتشديد إجراءات الوقاية التى حددتها منظمة الصحة العالمية.





ونعرض لكم أهم الأماكن التى تحدث بها حوالي 80 % من عمليات العدوى بـ فيروس كورونا ، وفقا لما أورده موقع " eatthis n'teat that "





1 المطاعم والكافيهات

سواء كنت تحتسي فنجانًا من القهوة وتقرأ كتابًا ، أو تستمتع بالعشاء أو الغداء مع العائلة والأصدقاء ، فقد وجدت الأبحاث أن قضاء الوقت داخل مطعم أو مقهى أمر محفوف بالمخاطر.





ووجدت دراسة واحدة في سبتمبر نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن تناول العشاء في مطعم خلال الأيام الـ 14 الماضية.





2 الصالات الرياضية

التمرين عنصر حاسم في الصحة العامة ، والقيام بذلك في إطار مجموعة يمكن أن يعرضها للخطر بشكل كبير، يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC): "الطريقة الرئيسية التي يصاب بها الأشخاص بفيروس كورونا هي التعرض لقطرات الجهاز التنفسي الحاملة لفيروس معدي" . "لقد ثبت أن COVID-19 ينتشر في صالات الألعاب الرياضية وفصول اللياقة البدنية والاستوديوهات." إذا اخترت زيارة واحدة ، فإنهم يقدمون عددًا من الاقتراحات حول كيفية تقليل التعرض ، بما في ذلك مسح جميع المعدات قبل الاستخدام وبعده ، وارتداء قناع ، وزيارة صالة الألعاب الرياضية خلال ساعات الراحة.





3 الفنادق

غالبًا ما تستضيف الفنادق وغيرها من مؤسسات الإقامة المماثلة أشخاصًا من أجزاء مختلفة من الولاية أو البلد. "ابق في المنزل لحماية نفسك والآخرين من COVID-19.





ويعد قضاء الوقت مع الأشخاص الذين تعيش معهم أكثر أمانًا من القيام بالأشياء وقضاء الوقت مع أشخاص ليسوا من أسرتك، إذا كان عليك السفر طوال الليل ، فتحقق من ممارسات الوقاية من COVID-19 في مكان إقامتك قبل أن تذهب ، "تحث مركز السيطرة على الأمراض ، الذي لاحظ أن" الفنادق أو مساكن النزلاء متعددة الوحدات (مثل ، المبيت والإفطار) "تعتبر أحد الأنواع الأكثر خطورة من مواقف السكن.





4 الحانات

منذ بداية الوباء ، حذر خبراء الصحة باستمرار من أن القضبان هي أكثر الأماكن خطورة لانتشار COVID، لماذا؟ عندما تستمتع بالمشروبات مع الأصدقاء والغرباء ، فمن المحتمل أنك لا ترتدي قناعًا أو تباعدًا اجتماعيًا، تم ربط عدد من الفاشيات الكبيرة بالحانات.





يقول الدكتور أنتوني فوسي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "تجنبوا الحانات" .





5 دور العبادة

تم ربط عدد من الفاشيات الرئيسية بأماكن العبادة ، مثل الكنائس والمعابد اليهودية، لهذا السبب ، خصص مركز السيطرة على الأمراض (CDC) صفحة كاملة لتقديم إرشادات لمجتمعات الإيمان ، وحث على اتخاذ تدابير مثل ارتداء الأقنعة ، والتباعد الاجتماعي ، وتجنب العناصر المجتمعية، وعقد الخدمات في الهواء الطلق.





كيف تتجنب COVID-19؟

بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه : ارتدِ قناعًا للوجه ، أو مسافة اجتماعية ، وتجنب الحشود الكبيرة ، ولا تذهب إلى المنزل مع أشخاص لا تحتمي معهم (خاصة في الحانات) ، ومارس اليد الجيدة النظافة ، احصل على التطعيم عندما يصبح متاحًا لك ، ولحماية حياتك وحياة الآخرين ، لا تزور أيًا من هذه الأماكن الـ 5 التي من المرجح أن تصاب فيها بفيروس كورونا .



