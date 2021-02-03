دراسة جديدة تدعم تأخير الجرعة الثانية للقاح الفيروس

قال رئيس الصحة البريطانية ، الأربعاء ، إن دراسة جديدة تشير إلى أن جرعة واحدة من لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا الخاص بفيروس كورونا توفر مستوى عاليًا من الحماية لمدة 12 أسبوعًا تدعم استراتيجية الحكومة لتأجيل اللقطة الثانية حتى تتمكن من حماية المزيد الناس بسرعة مع الجرعة الأولى.



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ووفقا لموقع " 12newsnow " تعرض قرار بريطانيا لانتقادات من دول أوروبية أخرى لكونه خطرًا ، لكن وزير الصحة مات هانكوك قال إن الدراسة "تدعم الاستراتيجية التي اتخذناها وتوضح للعالم أن لقاح أكسفورد يعمل بشكل فعال".





وجاءت تعليقات وزير الصحة مات هانكوك بعد أن أصدرت أكسفورد دراسة أظهرت أن اللقاح يخفض انتقال الفيروس بمقدار الثلثين ويمنع الإصابة بأمراض خطيرة.





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قال مين بانغالوس ، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في AstraZeneca ، إنه لم يعاني أي مريض من مرض حاد أو دخول المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى ، ويبدو أن الفعالية زادت حتى 12 أسبوعًا بعد اللقطة الأولية.





وقال في مؤتمر صحفي "بياناتنا تشير إلى أنك تريد أن تقترب من 12 أسبوعًا قدر الإمكان" بالنسبة للجرعة الثانية.





لم تتم مراجعة الدراسة من قبل الأقران حتى الآن ولا تتناول فعالية لقاح Pfizer-BioNTech ، بينما توصي شركة Pfizer الأخرى المستخدمة حاليًا في المملكة المتحدة بإعطاء اللقاحات بعد 21 يومًا ولم تؤيد قرار حكومة المملكة المتحدة إطالة الوقت بين الجرعات.





لكن المسؤولين في المملكة المتحدة استقبلوا بحث أوكسفورد بالإثارة تحت ضغط لتبرير قرارهم بتأجيل الجرعة الثانية.





"هذا الانخفاض في انتقال العدوى ، بالإضافة إلى عدم وجود دخول إلى المستشفى ، مزيج من هذا هو خبر سار للغاية. وقال هانكوك لشبكة سكاي نيوز ، إنه يدعم بشكل قاطع الاستراتيجية التي اتخذناها بشأن وجود فجوة مدتها 12 أسبوعًا بين الجرعات.





سمحت بريطانيا باستخدام لقاح ثاني لـ COVID-19 ، لتصبح أول دولة تعطي الضوء الأخضر لجرعة سهلة الاستخدام يأمل مطوروها أن تصبح "اللقاح العالمى". تقول حكومة المملكة المتحدة إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد أصدرت تصريحًا طارئًا للقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة صناعة الأدوية في المملكة المتحدة AstraZeneca.

سمحت بعض الدول ، بما في ذلك فرنسا ، باستخدام لقاح AstraZeneca فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا ، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان يعمل مع كبار السن، لقد سمحت بلجيكا بذلك فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أقل.





ومع ذلك ، قال أحد الباحثين الرئيسيين في مشروع لقاح أكسفورد ، الدكتور أندرو بولارد ، "نتوقع أن يكون فعالًا للغاية عند كبار السن" ، وقال إنه يجب توفير المزيد من البيانات في الأسابيع القليلة المقبلة.





يوجد في بريطانيا أكثر تفشي لفيروس كورونا فتكًا في أوروبا ، حيث تسبب في وفاة أكثر من 108 آلاف شخص ، وهي في ثالث حالة إغلاق وطني حيث تحاول السلطات احتواء نوع جديد من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال تم تحديده لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا.





المتغيرات الأخرى هي أيضا مصدر قلق. ينتقل مسؤولو الصحة العامة في إنجلترا من باب إلى باب ، في محاولة لاختبار جميع البالغين في ثمانية مجتمعات مستهدفة في محاولة لمنع سلالة جديدة تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا من الانتشار أكثر.





حتى الآن ، تم تحديد 105 حالة من المتغير في المملكة المتحدة ، 11 منها لأشخاص ليس لديهم روابط بالسفر إلى الخارج. يقول العلماء إنه لا يوجد دليل على أن البديل الجنوب أفريقي أكثر خطورة من الفيروس الأصلي ، لكنه قد يكون أكثر عدوى. هناك أيضًا مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضد هذا البديل لأنها تحتوي على طفرة في بروتين السنبلة المميز للفيروس الذي تستهدفه اللقاحات الحالية.





هذا مصدر قلق لأن المملكة المتحدة تسابق لتطعيم سكانها ضد الفيروس. تلقى ما يقرب من 10 ملايين شخص أول جرعة من طلقتين ، بما في ذلك الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وأولئك الذين يعيشون في دور رعاية المسنين.





قال بولارد إن علماء أكسفورد يعتقدون أن لقاح AstraZeneca سيستمر في توفير الحماية ضد المتغيرات الجديدة من COVID-19 ، على الرغم من أنهم ما زالوا ينتظرون بيانات عن ذلك.





وقال إنه حتى لو تكيف الفيروس "هذا لا يعني أننا لن نحظى بالحماية من المرض الشديد".



