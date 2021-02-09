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بسبب كورونا.. أم إندونيسية تتحول لـ "فضية" لكسب لقمة العيش.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية العربية تقريرًا لمواطنة إندونيسية تدعى "بوريانتي" وهى تتحول إلى "فضية" وتجوب الشوارع لكسب لقمة العيش لطفليها ، في ظل التدهور الاقتصادي الذى يعيش فيه الكثير من البلاد بسبب جائحة كورونا.

وتقوم "بوريانتى" بتأدية حركات أمام المركبات مثل الروبوت بلونها الفضي اللامع وبرفقة طفليها لجذب الانتباه والحصول على المال.

ولفت التقرير أن هذه الظاهرة ظهرت مؤخرًا في إندونيسيا بعد فقدان الكثيرين لوظائفهم فلى ظل التدهور الاقتصادي للبلد بسبب جائحة كورونا.

وأضافت "بوريانتى" قائلة " أعمل على هذا النحو منذ ثلاثة أشهر لإعالة طفلي ولا اخجل من العمل بهذه الطريقة بالرغم من أن كثير من الناس أهانوني" .

وتابع التقرير بأن " بوريانتي"  تحرص دائمًا على وضع الكمامة كشرط أساسي لمتابعة عملها الذى يوفر لها بعض الدولارات بعد مجهود كبير.
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