دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا

يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا من ضعف المناعة، مما يجعلهم عرضة للإصابة بـ COVID-19.

3- الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية مرضًا آخر من أمراض الوقت الذي يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



