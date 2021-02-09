دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا

وجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة لديهم مخاطر أعلى للإصابة مرة أخرى بـ فيروس كورونا، سواء كان ذلك أكثر اعتدالًا أو شديدًا.
ووفقا لموقع "timesofindia"، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات المرضية ومخاطر المرض إلى توخي الحذر الشديد إذا كانوا يريدون تجنب خطر الإصابة بـ COVID-19 أكثر من مرة:
1- داء السكري
يعد مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني أحد أكبر الأمراض المصاحبة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، من زيادة الالتهابات الجلدية وضعف المناعة وقابلية الإصابة بأمراض أخرى، فإن مرضى السكري لديهم احتمالية أعلى بشكل غير عادي للإصابة بـ COVID.
لاحظ الباحثون أيضًا أن مرضى السكري، الذين يعانون من نوبة سابقة من فيروس كورونا لديهم مناعة أسرع تتضاءل، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID مرة أخرى، مؤكدين أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة من فيروس كورونا أو الذين تعافوا من COVID لمدة تزيد عن ستة أشهر.
2- تقدم العمر
يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا من ضعف المناعة، مما يجعلهم عرضة للإصابة بـ COVID-19.
3- الغدة الدرقية
تعد الغدة الدرقية مرضًا آخر من أمراض الوقت الذي يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
يمكن للأدوية المستخدمة لعلاج خمول الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية أن تثبط أحيانًا عمل الجهاز المناعي، وتجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض متكررة، تعني الهرمونات المختلة أيضًا أن قدرة جسمك على محاربة العدوى ومسببات الأمراض الأخرى قد تتعرض للخطر أيضًا، ومن ثم فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هرمونية ومشاكل الغدة الدرقية يحتاجون إلى توخي مزيد من الحذر بشأن خطر الإصابة مرة أخرى.
4- السمنة
تقلل مستويات السمنة المرتفعة من أنظمة الدفاع الطبيعية لجسمك، مما يزيد من تعرض الشخص لـ فيروس كورونا، والأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة ومميتة.
ما تفعله السمنة أيضًا هو زيادة مستويات الالتهاب في الجسم، وإضعاف الأداء الحيوي، مما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي أداء وظيفته بشكل جيد، خاصة بعد التعافي من مرض كوفيد -19.
ووجدت دراسات أحدث أيضًا أن لقاحات COVID-19 قد لا تحقق النتائج المتوقعة للأشخاص الذين يعانون من السمنة. ومن ثم ، فهم أكثر عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى والمشاكل بعد الشفاء.
5- أمراض الجهاز التنفسي
قد يؤدي التعافي بعد نوبة أولية من فيروس كورونا إلى إضعاف الجهاز التنفسي، أو يجعلك بحاجة إلى الدعم، وبالتالي هناك خطر متزايد للإصابة مرة أخرى بـ COVID ومضاعفات للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي.