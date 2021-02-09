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هل المتعافي من كورونا يحصل على اللقاح؟.. هاني الناظر يجيب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:49 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا عند توافره، للحماية من الوباء العالمي.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن المتعافين من كورونا لن يتلقون اللقاح، لأنهم أصبح لديهم مناعة قوية لمقاومة الفيروسات.

و أشار الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، سواء الصيني أو الأمريكي أو الروسي.

وقال أنه حتى بعد تلقي لقاح كورونا، يجب اتباع الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، وتطهير الاسطح، وغسل اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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